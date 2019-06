ईद की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने दी बधाई, कहा- यह त्योहार भाईचारा के विश्वास को मजबूत करता है

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को ईद की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, ‘‘पवित्र रमजान महीने के समापन पर यह त्योहार धर्मार्थ, भाईचारा और दया के हमारे विश्वास को मजबूत करता है.’’ राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘इस दिन हम खुद को उन चिर मूल्यों के प्रति खुद को समर्पित करें जो हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं.’’ जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने घोषणा की है कि देश भर में ईद बुधवार को मनाई जाएगी. मंगलवार शाम को ईद का चांद नजर आया. ईद का जश्न बुधवार को होगा. जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली रोजेदार खुशी से झूम उठे. मुस्लिम बाहुल्य कालोनियों में ईद की खुशी में आतिशबाजी की गई.

मगरिब की नमाज के बाद रोजेदारों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. मगरिब की नमाज के बाद रोजेदार चांद की तलाश में छतों पर चढ़ गए. आसमान साफ था, इसलिए कुछ ही देर में चांद नजर भी आ गया. चांद का दीदार होते ही बड़े ही नहीं, बच्चे भी बाजारों की ओर दौड़ पड़े. लोगों ने बाजारों में पहुंचकर दूध, ड्राई फ्रूट और सेवई आदि खरीदे. युवाओं ने कपड़ों की खरीदारी की.

President Ram Nath Kovind: Marking the culmination of the holy month of Ramzan, this festival strengthens our belief in charity, fraternity and compassion. On this day, let us re-dedicate ourselves to these eternal values that characterise our civilization. https://t.co/jk2ILOHNYy

