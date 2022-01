राष्ट्रपति कोविंद ने सुरक्षा में सेंध पर जताई चिंता, PM मोदी आज करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने चिंता जताई है.

इसी सिलसिले में PM मोदी आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे.

President Ramnath Kovind expressed concern on the security breach in PM’s Punjab visit. PM to meet the President shortly: Govt Sources pic.twitter.com/5DpkQm0PQs

— ANI (@ANI) January 6, 2022