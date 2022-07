President Election 2022: 'अगर राष्ट्रपति बना तो..', कश्मीर पर यशवंत सिन्हा ने दे दिया बड़ा बयान

President Election 2022: विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शनिवार को कहा कि अगर वह चुने जाते हैं, तो केंद्र सरकार से कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह करेंगे. सिन्हा 18 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए श्रीनगर में थे. एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर मैं चुना गया... मेरी प्राथमिकताओं में से एक सरकार से कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और शांति, न्याय, लोकतंत्र, सामान्य स्थिति बहाल करने और जम्मू-कश्मीर के प्रति शत्रुतापूर्ण विकास को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करना होगा.

If elected...one of my priorities would be to urge the govt to take all necessary steps to resolve the Kashmir issue permanently and restore peace, justice, democracy, normalcy, and end the hostile development towards J&K: Opposition's Presidential candidate Yashwant Sinha pic.twitter.com/G4ZNDCmrOr

