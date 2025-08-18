'महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े?' विपक्ष का चुनाव आयोग पर पलटवार
Advertisement
trendingNow12886374
Hindi Newsदेश

'महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े?' विपक्ष का चुनाव आयोग पर पलटवार

बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच (SIR) और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हो गई हैं. इस क्रम में विपक्ष की तरफ से कल चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता को लेकर आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने प्रेस वार्ता की.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े?' विपक्ष का चुनाव आयोग पर पलटवार

Bihar SIR: बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच (SIR) और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हो गई हैं. इस क्रम में विपक्ष की तरफ से कल चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता को लेकर आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से प्रेस वार्ता हुई. इसमें कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई  CEC की बातों का जवाब दिया. 

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग (EC) ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए, जब उन्हें यह बताना पड़ा कि वे जल्दबाजी में SIR क्यों कर रहे हैं. EC बिहार में SIR पर चुप रहा. वे इस बात पर भी चुप रहे कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े. यह स्पष्ट है कि EC ऐसे अधिकारियों के अधीन है जो निष्पक्ष नहीं हैं.

'इसे टुकड़े-टुकड़े न करें'

राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा, 'हमें भारत के संविधान से शक्ति मिल रही है. मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग संविधान का पर्याय नहीं है, बल्कि यह संविधान से ही जन्मा है. इसे टुकड़े-टुकड़े न करें. यह पुस्तक एक सुरक्षा और संरक्षण है; यह संवैधानिक औचित्य और नैतिकता के आपके उल्लंघन के लिए ढाल नहीं बन सकती.' जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 'कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कठपुतली का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक था. चुनाव आयोग का काम विपक्ष पर हमला करना नहीं है. मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, मैं आग्रह करूंगी कि आप अपने राजनीतिक आकाओं के पास वापस चले जाएं.'

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

SirECI

Trending news

'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर चर्चा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर चर्चा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
Partha Chatterjee
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
Election Commission
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
Cloudbursts
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
Punjab Assistant professors & Librarians
HC का का फैसला; पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन रहेंगे अपने पद पर
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
Delhi
'महज 2 घंटे की बारिश में...', CJI बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
;