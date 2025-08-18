'महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े?' विपक्ष का चुनाव आयोग पर पलटवार

Bihar SIR: बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच (SIR) और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हो गई हैं. इस क्रम में विपक्ष की तरफ से कल चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता को लेकर आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से प्रेस वार्ता हुई. इसमें कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई CEC की बातों का जवाब दिया.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग (EC) ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए, जब उन्हें यह बताना पड़ा कि वे जल्दबाजी में SIR क्यों कर रहे हैं. EC बिहार में SIR पर चुप रहा. वे इस बात पर भी चुप रहे कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े. यह स्पष्ट है कि EC ऐसे अधिकारियों के अधीन है जो निष्पक्ष नहीं हैं.

'इसे टुकड़े-टुकड़े न करें'

राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा, 'हमें भारत के संविधान से शक्ति मिल रही है. मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग संविधान का पर्याय नहीं है, बल्कि यह संविधान से ही जन्मा है. इसे टुकड़े-टुकड़े न करें. यह पुस्तक एक सुरक्षा और संरक्षण है; यह संवैधानिक औचित्य और नैतिकता के आपके उल्लंघन के लिए ढाल नहीं बन सकती.' जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 'कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कठपुतली का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक था. चुनाव आयोग का काम विपक्ष पर हमला करना नहीं है. मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, मैं आग्रह करूंगी कि आप अपने राजनीतिक आकाओं के पास वापस चले जाएं.'