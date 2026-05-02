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Hindi Newsदेशमरने का नाटक कर इंसानों को बना लेता है शिकार! इस ‘एक्टिंगबाज’ कोबरा ने फैलाया लोगों में खौफ

मरने का नाटक कर इंसानों को बना लेता है शिकार! इस ‘एक्टिंगबाज’ कोबरा ने फैलाया लोगों में खौफ

Rinkhals Cobra Snake Acting News: क्या आपन जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक खतरनाक सांप ऐसा भी पाया जाता है, जो शिकार करने के लिए मरने की एक्टिंग करके उल्टा लेट जाता है. उसे मरा हुआ समझकर जैसे ही कोई शिकार पास में आता है, वह दो मीटर दूर से उसका काम तमाम कर डालता है और फिर उसे निगलकर खा जाता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 02, 2026, 11:31 PM IST
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मरने का नाटक कर इंसानों को बना लेता है शिकार! इस ‘एक्टिंगबाज’ कोबरा ने फैलाया लोगों में खौफ

Why does Rinkhals Cobra Act: ये धरती जितनी रहस्यमयी है, उतने ही रहस्यमय़ी है इस धरती पर रहने वाले जीव. ऐसे ही कई जीवों की खासियत को देख इंसान भी हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक जीव अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है..जो एक्टिंग करने में किसी सिनेमाई स्टार से कम नहीं है. कुदरत के इस खास जीव का नाम है रिंकल्स स्नैक यानी सां. 

जब हम सांपों की बात करते हैं, तो सबकी अपनी खासियत और बनावट होती है. कई सांप जहरीले होते हैं तो अधिकतर जहरीले नहीं होते हैं. लेकिन जैसे ही कोबरा सांप की बात होती है तो जेहन में जहर का डर भर जाता है. इसकी वजह ये है कि कोबरा सांप काफी जहरीला होता है. उसकी एक बाइट से इंसान मौत के आगोश में जा सकता है. 

इसी जहर का इस्तेमाल करके सांप अपना शिकार करते हैं. आम सांपों की बात की जाए तो वे घात लगाकर अपने शिकार पर सीधा हमला करते हैं. लेकिन रिंकल्स सांप के शिकार करने का अंदाज थोड़ा अलग है या यूं कहें कि जरा हट के है.

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खास अंदाज ने दुनिया में फैलाया खौफ

रिंकल्स कोबरा, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से और जिम्बाब्वे के जंगलों में पाया जाता है. यहां के जंगल अलग अलग विविधिता के होते हैं. कहीं पर जंगल घना होता है तो कहीं पर जंगल में ही रेगिस्तान पाया जाता है. कहीं पर कई किलोमीटर तक घास का मैदान होता है. इन्हीं के बीच पाया जाता है  रिंकल्स कोबरा, जो अपने खास अंदाज में करता है शिकार. उसके इसी अंदाज में पूरी दुनिया में खौफ फैला रखा है. 

घने जंगलों के बीच आम कोबरा शिकार की तलाश में अपनी जीभ से हवा में मौजूद गंध को सूंघता है. फिर उसकी पीछा करते हुए उसके पास जाकर उसका शिकार करता है. लेकिन रिंकल्स कोबरा इसके उलट अपना शिकार करता है. वह शिकार के पास न जाकर उसे अपने पास बुलाता है और फिर उसका शिकार करता है.

दो मीटर दूरी से आंखों में फेंकता है जहर

अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाले रिंकल्स कोबरा आम कोबरा की तरह ही शिकार की आंखों में सटीक निशाना लगाकर 2 मीटर से ज्यादा दूरी से जहर फेंकता है. उसके न्यूरोटॉक्सिक जहर से शिकार की धीरे धीरे सांसें रुकने लगती हैं, जिससे वो मर जाता है. इसके बाद रिंकल्स कोबरा उसे खाकर अपना पेट भरता है.

लेकिन अगर गलती से उसका जहर शिकार की आंखों पर नहीं पड़ता और वह बच जाता है तो उसे मारने के लिए रिंकल्स कोबरा अपना एक्टिंग वाला ब्रह्मास्त्र चलता है. वह मरने की एक्टिंग शुरू कर देता है. जी हां आपने सही पढ़ा. रिंकल्स कोबरा मरने की एक्टिंग करता है.

मरने की एक्टिंग कर देता है झांसा

इसके लिए रिंकल्स कोबरा अपने फन को तिरछा करने लगता है. फिर धीरे धीरे अपनी जीभ निकालकर शरीर जमीन पर लिटा देता है और तड़पने की एक्टिंग करता है. कभी वो अपना मुंह खोलता है और कभी बंद करता है मानो ये कहना चाहता है कि वो खुद अपने ही जहर का शिकार हो गया है और तड़पकर मर रहा है.

इसी एक्टिंग में उसका शिकार फंस जाता है. उसे लगता है कि रिंकल्स मर चुका है और अब उससे किसी तरह का खतरा नहीं है. इसके बाद शिकार बेफिक्र हो जाता है. लेकिन उसे पता नहीं होता कि खतरा अभी टला नहीं है.असली खतरा तो अब आने वाला है.

ट्रैप में फंसाकर बनाता है शिकार

मरने की एक्टिंग करते वक्त रिंकल्स कोबरा अपनी आंखों को खुला रखता है और अपने शिकार पर बराबर नजर रखता है. उसे जैसे ही लगता है कि अब वो शिकार को एक बार में ही काबू कर सकता है, तब वो फाइनल वार करता है. उसके इस एक वार से ही शिकार का काम तमाम हो जाता है. ऐसी ही एक्टिंग वो कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी करता है, ताकि कोई शिकारी उसका शिकार न कर सके.

कोबरा सांपों का सबसे पसंदीदा भोजन मेंढ़क होता है, जो नदी और तालाब के किनारे ज्यादा पाए जाते हैं. इन्हीं का शिकार करने के लिए रिंकल्स कोबरा एक्टिंग करते हैं और फिर मेंढ़क का शिकार कर डालते हैं. वे धोखा देने में उस्ताद होते हैं. उन्हें देखकर मेंढ़क समझ ही नहीं पाता कि वो सच में मर गया है या फिर वो एक्टिंग कर रहा है. इसी ट्रैप में वो फंस जाता और एक बाइट से ही उसकी मौत हो जाती है. 

तड़पा-तड़पाकर लेता है जान

रिंकल्स की एक्टिंग को वैज्ञानिक भाषा में थानैटोसिस कहा जाता है. जिसका मतलब होता है मरने का नाटक करना. ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसका इस्तेमाल जानवर शिकारियों से बचने के लिए करते हैं. अगर रिंकल्स कोबरा के जहर की बात करें तो आम कोबरा की तरह ही इसमें भी जहर होता है. लेकिन आम कोबरा से थोड़ा ज्यादा तेज इस कोबरा का जहर असर करता है. इसके काटने के बाद शुरुआत में ज्यादा दर्द नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे जहर शरीर में फैलता है. वैसे वैसे शरीर के मसल्स धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है.

चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कोबरा कैसे अपनी गर्दन को मोड़ कर मरने का नाटक करता है.इस एक्टिंग में उसका साथ देती है उसकी शारीरिक बनावट. इनकी गर्दन पर हल्के बैंड होते हैं और शरीर पर रिंकल्स जैसी बनावट होती है, जिसके कारण इनका नाम रिंकल्स पड़ा. इसका शरीर आम कोबरा के मुकाबले ज्यादा लचीला होता है. इसकी त्वचा के रिंकल्स में खास तरह की खांचेनुमा बनावट छिपी होती है. जो एक्टिंग के दौरान गर्दन मोडने से लेकर पूरे शरीर को पलटने में इसकी मदद करती है.

जंगलों से शहरों में घुस रहे कोबरा सांप

कई अफ्रीकी देशों में जंगलो की कटाई की वजह से रिंकल्स कोबरा अब धीरे धीरे खाने की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं. कई बार यही रिंकल्स सांप लोगों के घरों में घुस जाता है और मरने की एक्टिंग करने लगता है. लोगों को लगता है कि उनके घर में सांप मर गया है. जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं, रिंकल्स सांप उन्हें काट लेता है. जिससे कई बार लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है. कई बार लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं.

इसी समस्या को देखते हुए कई अफ्रीकी देश ऐसे सांपों को लेकर जागरुकता अभियान चला रहे हैं. छोटे छोटे इलाकों में भी एंटी वेनम सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके. इस सांप के मरने की एक्टिंग देखने में जितनी मनोरंजक लग सकती है, वही एक्टिंग लोगों की जान ले रही है. ऐसे में सावधान रहना और तुरंत उपचार कराना ही एक्टिंग करने वाले कोबरा के जहर का सबसे बड़ा बचाव माना जा रहा है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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