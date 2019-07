ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को PM मोदी ने दी बधाई, कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: पूर्व विदेश सचिव बोरिस जॉनसन मंगलवार को ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए. बुधवार को उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है. जॉनसन की शानदार जीत पर भारत के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा 'मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं. भारत-यूके की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने की आशा करता हूं.' बता दें कि 55 साल के बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट के प्रबल समर्थक हैं. उन्होंने इसके पक्ष में जमकर अभियान चलाया था.

Prime Minister Narendra Modi: Congratulations Boris Johnson on assuming office as Prime Minister of the United Kingdom. I wish you success and look forward to working with you to further strengthen India-UK partnership in all spheres. (file pic) pic.twitter.com/WSdQIXm0JJ

— ANI (@ANI) July 24, 2019