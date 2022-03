पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी को दी सौगात, 5 लाख से ज्यादा गरीबों को कराया 'गृह प्रवेश'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के करीब 5.21 लाख लाभार्थियों के 'गृह प्रवेश' में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए. मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले 5.21 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में 'गृह प्रवेश' कराया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे.

पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा, "केंद्र में भाजपा की सरकार हो या राज्यों में भाजपा की सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलकर, सभी गरीबों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं."

इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, " कुछ राजनीतिक दलों ने गरीबी को खत्म करने के लिए बहुत सारे नारे लगाए लेकिन गरीबों को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया. मेरा मानना ​​है कि जब गरीब सशक्त होते हैं, तो यह उन्हें गरीबी से लड़ने का साहस देता है. जब एक ईमानदार सरकार के प्रयास एक सशक्त गरीब के प्रयास के साथ आते हैं, तो गरीबी हार जाती है."

Prime Minister Narendra Modi launches ‘Grih Pravesham’ of about 5.21 lakh beneficiaries of Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin in Madhya Pradesh via video conferencing.

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan also present at the event. pic.twitter.com/rrugHZgLcI

