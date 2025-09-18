नेपाल में शांति लाने के प्रयासों में भारत का साथ! पीएम मोदी ने नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा

PM Modi spoke to Nepal new interim Prime Minister: नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की. उन्होंने इस मुश्किल समय में नेपाल को भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है. दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की से बातचीत करते हुए उन्हें नेपाल में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों के लिए भारत के पूरे समर्थन का भरोसा दिया है. साथ ही हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वालों के परिवारों को प्रति संवेदनाएं व्यक्त की.

सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट

पीएम मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री से हुई इस बातचीत की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. उन्होंने लिखा, "नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात करके अच्छा लगा. हाल ही में हुई दुखद घटनाओं में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैंने शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई." उन्होंने इस दौरान नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सुशीला कार्की और नेपाल के लोगों को भी बधाई दी.

Had a warm conversation with Mrs. Sushila Karki, Prime Minister of the Interim Government of Nepal. Conveyed heartfelt condolences on the recent tragic loss of lives and reaffirmed India's steadfast support for her efforts to restore peace and stability. Also, I extended warm… — Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2025

नेपाल में कैसे शुरू हुआ प्रदर्शन?

यह सब 'जेन-जी' यानी युवा पीढ़ी के आंदोलन के कारण हुआ. इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी फैसले के खिलाफ हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह विरोध एक बड़े और हिंसक प्रदर्शन में बदल गया, जिसने केपी शर्मा ओली की सरकार को हिला दिया. प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर फूंक दिए और इसी दबाव में आकर केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा.

इस बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के बाद सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया. बीते शनिवार को उनके नाम का ऐलान हुआ और उसी शाम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई. वहीं अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही संसद को भंग कर दिया गया है और अब आम चुनाव कराने की तैयारी है

भारत का निरंतर समर्थन

इससे पहले भी पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी थीं. तब भी उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.