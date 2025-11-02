Advertisement
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल और टीचर पर संगीन इल्जाम

Scorpion in Student's Pants: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 के एक स्टूडेंट के साथ संस्था के प्रिंसिपल और टीचर्स ने कथित तौर पर मारपीट की.

|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:01 PM IST
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल और टीचर पर संगीन इल्जाम

Dalit student physically assaulted in Shimla: हिमाचल पुलिस ने रविवार 2 नवंबर 2025 को बताया कि शिमला के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षकों पर 8 साल के एक दलित लड़के पर बार-बार हमला करने और उसकी पैंट में बिच्छू रखने का मामला दर्ज किया गया है.

इन लोगों पर आरोप
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में, जिले के रोहड़ू (Rohru) सब-डिविजन के खड़ापानी (Khaddapani) इलाके में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी में क्लास 1 के मेल स्टूडेंट के पिता ने प्रिंसिपल देवेंद्र (Devendra) और शिक्षकों बाबू राम (Babu Ram) और कृतिका ठाकुर (Kritika Thakur) पर तकरीबन एक साल से उनके बेटे के साथ अक्सर मारपीट करने का आरोप लगाया है.

"टॉयलेट में ले जाकर किया रखा बिच्छू"
शिकायतकर्ता ने कहा कि लगातार पिटाई से बच्चे के कान से खून बहने लगा और उसके कान का पर्दा डैमेज हो गया. उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक उनके बेटे को स्कूल के शौचालय में ले गए, जहां उन्होंने उसकी पैंट में बिच्छू रख दिया.

इन धाराओं में केस दर्ज
शिकायत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूधकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 3(5) (समान इरादे से आपराधिक काम) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चे के प्रति क्रूरता के तहत मामला दर्ज किया है.

शिक्षकों पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं, जो जबरन कपड़े उतारने या मानवीय गरिमा के लिए अपमानजनक समान कृत्य, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ अपराध से जुड़ा हैं. पुलिस ने कहा कि सीनियर्स को निर्देश दिए जा रहे हैं कि क्या जांच किसी राजपत्रित अधिकारी से कराई जानी है.

 

मामला दबाने का आरोप
पिता के अनुसार, शिक्षकों ने लड़के को धमकाया और कहा कि अगर उसने घर पर शिकायत की, तो वे उसे गिरफ्तार कर लेंगे. उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को प्रिसिपल ने कथित तौर पर बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि अगर मामला सार्वजनिक किया गया तो शिकायतकर्ता के परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और उन्हें धमकी दी कि "हम तुम्हें जला देंगे."

लड़के के पिता को भी चेतावनी दी गई कि वो पुलिस में शिकायत दर्ज न कराएं और न ही सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में पोस्ट करें, वरना उन्हें "अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा."
शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि कृतिका ठाकुर का पति, नितीश ठाकुर (Nitish Thakur), पिछले एक साल से उसकी जगह पर स्कूल में अवैध रूप से छात्रों को पढ़ा रहा है. उन्होंने स्कूल में शिक्षकों द्वारा जातिगत भेदभाव का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भोजन के दौरान नेपाली और हरिजन छात्रों को राजपूत छात्रों से अलग बैठाया जाता था.

पहले भी आ चुकी है ऐसी शिकायतें
रोहड़ू में शिक्षकों की तरफ से छात्रों पर हमला करने या जातिगत भेदभाव की ये पहली घटना नहीं है. पिछले हफ्ते, रोहड़ू के गवाना (Gawana) इलाके के सरकारी प्राइमरी स्कूल के एक टीचर को एक छात्र को कांटेदार झाड़ी से पीटने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था. इससे पहले, रोहड़ू के लिमडा (Limda) गांव में एक 12 साल के दलित लड़के ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी, जब कुछ ऊँची जाति की महिलाओं ने उनके घर में घुसने पर उसे गौशाला में बंद कर दिया था.

