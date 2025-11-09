डांस, ड्रिंक और ड्रामा...सामने आया बेंगलुरु सेंट्रल जेल के कैदियों का एक और वीडियो, मचा हड़कंप

Bengaluru Central Jail Viral Video: गृह मंत्री ने कहा कि जेल व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार जेलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने पर काम कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
रविवार (9 नवंबर) का दिन बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अधिकारियों के लिए काफी भारी रहा. दरअसल जेल में कैदियों के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. इस वीडियो में जेल में बंद कैदी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे थे. इतना ही नहीं जेल में कैदी डांस और ड्रिंक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने संज्ञान में लिया और बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में सामने आई कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर कैदियों को जेल के अंदर टेलीविजन देखते और एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज के सामने आने के बाद मंत्री परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) बी. दयानंद से मांगी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गृह मंत्री ने कहा कि जेल व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार जेलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने पर काम कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, दिए गए जांच के आदेश
बेंगलुरु की जेल से कथित वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. इन वीडियो में कई कैदियों को मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा कुछ कैदियों को विशेष सुविधाओं जैसे अलग कमरे, बाहर से खाना और आरामदायक व्यवस्था का लाभ मिलता हुआ भी दिखाया गया है. वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह सुविधाएं कैदियों तक पहुंचाई जा रही थीं. राज्य के गृह मंत्री ने रविवार को बैठक बुलाकर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी, 'यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या मिलीभगत पाई गई, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'
वीडियो में दिखा रेप का आरोपी
जेल से वायरल हुए कथित वीडियो ने जेल प्रशासन की सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, एक क्लिप में बलात्कार के दोषी उमेश रेड्डी को एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. यही नहीं, वीडियो में उसकी बैरक के अंदर एक टेलीविजन सेट भी लगा हुआ दिखाई देता है. उमेश रेड्डी पर कई यौन अपराधों और हत्याओं के आरोप हैं, और वह वर्तमान में उम्रकैद की सजा काट रहा है. ऐसे में उसके पास मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मौजूदगी ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है.
