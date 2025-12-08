‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग; अब क्या होगा

Bill to drop secular socialist: देश में एक बार फिर संविधान बदलने की चर्चा हो रही है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने अपर हाउस में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके संविधान की प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों को हटाने की मांग की है. बीजेपी सांसद ने अपना मांग के संदर्भ में कहा, 'इन शब्दों को 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के तहत 42वें संशोधन के ज़रिए 'अलोकतांत्रिक तरीके से' जोड़ा गया था, जब विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था.

कॉन्स्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025

भीम सिंह ने राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश करते हुए कहा, 'ये दोनों भ्रम पैदा करते हैं और ये मूल संविधान का हिस्सा भी नहीं हैं. दोनों शब्द 1949 में अपनाए गए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे. इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएंबल में बदलाव करने, 'सोशलिस्ट' और 'सेक्युलर' शब्दों को हटाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. 1949 में अपनाया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1950 से लागू है, उसमें ये दो शब्द नहीं थे.

भीम सिंह ने आगे कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो शब्द जोड़े थे, तब पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई थी. अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस समेत सभी अपोज़िशन लीडर जेल में थे.'

इन शब्दों की जरूरत क्यों थी?

भीम सिंह ने आगे ये भी कहा, 'संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन शब्दों पर बात की थी. डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आने वाली पीढ़ियों को एक ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.

जहां तक सोशलिज़्म की बात है, तो यह लोगों की भलाई से जुड़ा है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है. क्या 1976 से पहले भारत सेक्युलर था या नहीं? क्या नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी सब एक कम्युनल सरकार चला रहे थे? इस आधार पर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से ये दो शब्द हटाने की मांग की है.