भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया न्यूक्लियर एनर्जी बिल, आएंगे ये बड़े बदलाव

SHANTI Bill 2025 News: 1991 के आर्थिक सुधारों की तरह भारत एक बार फिर बड़ा रिफॉर्म करने जा रहा है. कई सालों की हिचकिचाहट के बाद भारत ने अब अपने परमाणु उद्योग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का फैसला किया है.

Dec 17, 2025, 10:13 PM IST
What is Nuclear Energy Bill 2025: लोक सभा ने बुधवार को परमाणु ऊर्जा से जुड़े अहम विधेयक 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल (SHANTI) 2025' को मंजूरी दे दी. विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया. लेकिन जब सरकार ने उसकी यह मांग नहीं मानी तो विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. 

परमाणु उद्योग में प्राइवेट सेक्टर को मिलेगी एंट्री!

परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने इस बिल को सदन में पेश किया. यह बिल न्यूक्लियर सेक्टर में सरकार के नीतिगत बदलाव का संकेत देता है. इस बिल की खास बात ये है कि यह परमाणु उद्योग में प्राइवेट कंपनियों के प्रवेश की मंजूरी देता है. जबकि अब तक इस उद्योग में केवल सरकारी संस्थानों को ही अनुमति थी. 

देश में लगाए जाएंगे नए न्यूक्लियर प्लांट

मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल कोई भी परमाणु आपदा होने पर व्यावहारिक क्षतिपूर्ति मिलने का इंतजाम करता है. साथ ही परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा देता है. बताते चलें कि इससे पहलेदेश का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था. भारत सरकार की कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) इस उद्योग की मॉनिटरिंग करती थी. 

मंत्री ने बताया कि देश की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता फिलहाल 8 गीगावाट है. लेकिन नए बिल में 2047 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है.यही वजह है कि सरकार अब इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का रास्ता साफ करने जा रही है. 

केंद्र के नियंत्रण में बने रहेंगे संवेदनशील कार्य

मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बिल के जरिए प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर की स्थापना, संचालन और परमाणु ईंधन के ट्रांसपोर्ट के लिए अधिकृत किया जा सकेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु उद्योग में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देने के बावजूद यूरेनियम संवर्धन, स्पेंट फ्यूल हैंडलिंग और हैवी वाटर उत्पादन जैसे संवेदनशील काम पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में बने रहेंगे. 

इसके साथ ही सरकार रेडियोएक्टिव सामग्रियों और रेडिएशन पैदा करने वाले उपकरणों पर निगरानी बनाए रखेगी, जिससे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके. यह विधेयक अब राज्य सभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा. अगर वहां भी इसे मंजूरी मिल जाती है तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बाद यह कानून का रूप ले लेगा. 

SHANTI Bill 2025

