/तबाही के बीच उम्मीद की उड़ान बनीं प्रिया, नेपाल की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ने बचाईं सैकड़ों जिंदगियां

नेपाल में फ्लैश फ्लड से मची तबाही के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर मन विचलित हो उठता है. इसके अलावा कुछ तस्वीरें फख्र से सीना भी चौड़ा कर दे रही हैं. बहुत से लोग अपनी जानों पर दांव पर लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और एक-एक जिंदगी को तलाश कर रहे हैं. इन्हीं में से एक प्रिया अधिकारी भी हैं. जो नेपाल की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं. प्रिया कई और अधिकारियों की तरह ही लोगों की जान बचाने में लगी हुई हैं.
छह दिनों में नेपाल की हेलीकॉप्टर पायलट प्रिया अधिकारी देश के बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पहुंचीं. खतरनाक परिस्थितियों के बीच उन्होंने नेपाल-तिब्बत सीमा के पास फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार उड़ानें भरीं. 40 वर्षीय प्रिया अधिकारी नेपाल की पहली महिला हेलीकॉप्टर कैप्टन हैं. वह लगातार उड़ान भर रही हैं, क्योंकि राहत और बचाव दल नेपाल-तिब्बत सीमा के पास जिंदा बचे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
इस आपदा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अब भी लापता हैं. CNN के एंडरसन कूपर से बात करते हुए प्रिया ने कहा कि बचाव अभियान का पैमाना उनके वर्षों के हाई-एल्टीट्यूड मिशन के अनुभव की भी परीक्षा ले रहा है. उन्होंने कहा,'हममें से ज्यादातर लोग बहुत थक चुके हैं, क्योंकि हम लगातार उड़ानें भर रहे हैं.'
नेपाल के रसुवा जिले के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक तिमुरे गांव के आसपास करीब 20 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं. यहां अब भी कई लोग लापता हैं. प्रिया ने बताया कि कई हेलीकॉप्टरों के एक ही जगह पहुंचने पर विमानों के बीच तालमेल बनाना अभियान का एक अहम हिस्सा बन गया है. उन्होंने कहा,'पायलटों को रेडियो पर लगातार एक-दूसरे से तालमेल करना पड़ता है. कभी-कभी पांच या छह हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर उतरते हैं, ताकि बचे हुए लोगों को निकाला जा सके.'
बाढ़ के बाद जमा हुई मोटी कीचड़ ने भी राहत व बचाव मुहिम को मुश्किल बना दिया है. कुछ इलाकों में हेलीकॉप्टरों का उतरकर इंजन बंद करना संभव नहीं है. ऐसे में पायलटों को हेलीकॉप्टर का इंजन चालू रखते हुए ही लोगों को बाहर निकालना पड़ता है. उन्होंने बताया कि हवाई रास्ते से उड़ान भरते हुए तिमुरे और दूसरे प्रभावित इलाकों में हुई तबाही का मंजर देखा. उन्होंने बताया कि फ्लैश फ्लड से तबाह इलाकों में उन्हें कई जगह लाशें बिखरी हुई दिखाई दीं. पहले दो दिनों में तिमुरे से 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया.
अधिकारी ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है. पांच हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट खत्म हो गए, जिंदगियां खत्म हो गईं. हालांकि इस तबाही के बीच जब उन्हें बचाव का इंतजार कर रहे लोग दिखाई देते हैं, तो उन्हें कुछ राहत महसूस होती है. उन्होंने कहा,'जब भी मैं वहां उतरती हूं, मुझे आसपास लोग दिखाई देते हैं और वे हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन करते हैं. जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं, लेकिन इस मुहिम के बाद उनसे एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है.'
प्रिया अधिकारी का एविएशन करियर सीधे कॉकपिट से शुरू नहीं हुआ था. उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई की और केबिन क्रू के तौर पर काम किया. इसके बाद एक बार हेलीकॉप्टर में सफर करने के दौरान उनकी उड़ान में रुचि पैदा हुई. इसके बाद वह हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए फिलीपींस गईं और कैप्टन बनने के लिए जरूरी उड़ान घंटे पूरे किए. 2017 में वह फुल-टाइम हेलीकॉप्टर पायलट बनीं. बाद में उन्होंने हाई-एल्टीट्यूड रेस्क्यू मिशनों में महारत हासिल की. उन्होंने हिमालय में उड़ान भरने के साथ-साथ माउंट एवरेस्ट से घायल पर्वतारोहियों को निकालने के अभियानों में भी हिस्सा लिया है.