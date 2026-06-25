'RSS पर सवाल उठते ही BJP तिलमिला जाती है', प्रियांक खरगे ने BJP पर साधा निशाना

खरगे ने सवाल किया कि RSS असल में किस संविधान को मानता है - बाबासाहेब अंबेडकर वाले संविधान को, या 'उस संविधान को जो वे खुद लिखना चाहते थे'? साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन न तो खुद को रजिस्टर कराता है और न ही टैक्स भरता है. जब भी कोई RSS पर सवाल उठाता है, BJP अपना आपा खो देती है और फुफकारने लगती है. पूछिए कि जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, वह अब देश को देशभक्ति का पाठ क्यों पढ़ाता है? तो बीजेपी तिलमिला जाती है. पूछिए कि नागपुर में तिरंगा फहराने में 52 साल क्यों लगे, तो BJP फुफकारती है. पूछिए कि वे असल में किस संविधान की शपथ लेते हैं - बाबासाहेब के संविधान की, या उस संविधान की जिसे वे खुद लिखना चाहते थे - तो BJP फुफकारती है. पूछिए कि वे खुद को रजिस्टर क्यों नहीं कराते और टैक्स क्यों नहीं देते, तो BJP फुफकारती है. RSS से कहिए कि वह अपनी ही बातों पर अमल करे, तो BJP फुफकारती है. BJP हमेशा से RSS का जरिया रही है, सिर्फ सहयोगी नहीं. हर फुफकार बस यह साबित करती है कि पूंछ किसने पकड़ रखी है, उन्होंने X पर कहा.