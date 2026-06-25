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'RSS पर सवाल उठते ही BJP तिलमिला जाती है', प्रियांक खरगे ने BJP पर साधा निशाना

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को BJP पर तंज कसते हुए कहा कि वह सिर्फ RSS के इशारे पर काम करती है. यह बयान RSS के संवैधानिक और वित्तीय नियमों के पालन पर स्पष्टता की उनकी मांग को लेकर चल रही खींचतान के बीच आया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 25, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:52 PM IST
'RSS पर सवाल उठते ही BJP तिलमिला जाती है', प्रियांक खरगे ने BJP पर साधा निशाना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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