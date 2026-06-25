'RSS पर सवाल उठते ही BJP तिलमिला जाती है', प्रियांक खरगे ने BJP पर साधा निशाना

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को BJP पर तंज कसते हुए कहा कि वह सिर्फ RSS के इशारे पर काम करती है. यह बयान RSS के संवैधानिक और वित्तीय नियमों के पालन पर स्पष्टता की उनकी मांग को लेकर चल रही खींचतान के बीच आया है. X पर एक पोस्ट में खरगे ने कहा कि जब भी RSS की जांच-पड़ताल होती है, BJP तिलमिला जाती है और हर बार बचाव की मुद्रा में आ जाती है. खरगे के दावे के मुताबिक, जो संगठन आजादी की लड़ाई से दूर रहा, वह अब देशभक्ति का ठेकेदार कैसे बन गया है? RSS के नागपुर मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में लगभग पांच दशक क्यों लग गए?
खरगे ने सवाल किया कि RSS असल में किस संविधान को मानता है - बाबासाहेब अंबेडकर वाले संविधान को, या 'उस संविधान को जो वे खुद लिखना चाहते थे'? साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन न तो खुद को रजिस्टर कराता है और न ही टैक्स भरता है. जब भी कोई RSS पर सवाल उठाता है, BJP अपना आपा खो देती है और फुफकारने लगती है. पूछिए कि जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, वह अब देश को देशभक्ति का पाठ क्यों पढ़ाता है? तो बीजेपी तिलमिला जाती है. पूछिए कि नागपुर में तिरंगा फहराने में 52 साल क्यों लगे, तो BJP फुफकारती है. पूछिए कि वे असल में किस संविधान की शपथ लेते हैं - बाबासाहेब के संविधान की, या उस संविधान की जिसे वे खुद लिखना चाहते थे - तो BJP फुफकारती है. पूछिए कि वे खुद को रजिस्टर क्यों नहीं कराते और टैक्स क्यों नहीं देते, तो BJP फुफकारती है. RSS से कहिए कि वह अपनी ही बातों पर अमल करे, तो BJP फुफकारती है. BJP हमेशा से RSS का जरिया रही है, सिर्फ सहयोगी नहीं. हर फुफकार बस यह साबित करती है कि पूंछ किसने पकड़ रखी है, उन्होंने X पर कहा.
RSS को लिखा खुला खत
यह बयान उस विवाद के बीच आया है जो तब शुरू हुआ जब खरगे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही पर स्पष्टीकरण मांगा. संगठन अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर रहा है. खरगे ने कहा कि जिस संगठन की भारत और विदेश में 60,000 से ज्ज्यादा शाखाएं और करोड़ों स्वयंसेवक हैं, उसे 'पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक नियमों के पालन के उच्चतम मानकों' पर खरा उतरना चाहिए.
पत्र में उन्होंने RSS की कानूनी स्थिति और संगठनात्मक ढांचे, पदाधिकारियों, चंदे और आय के स्रोतों, खर्च और संपत्ति, टैक्स नियमों के पालन और बिना औपचारिक पंजीकरण के गतिविधियां चलाने के कानूनी आधार के बारे में जानकारी मांगी. RSS ने इस मांग को ज्यादातर नज़रअंदाज़ कर दिया है. RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पहले कहा था कि उन्हें खरगे को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है और इन सवालों को राजनीतिक हथकंडा बताया, जिसका संघ आदी है.
इसके बाद कई BJP नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी, जिनमें लोकसभा सांसद रमेश जिगाजिनागी भी शामिल थे. उन्होंने चेतावनी दी कि जिसने भी "RSS को छूने" की कोशिश की, उसे बख्शा नहीं गया. खरगे ने इस टिप्पणी को खारिज करते हुए पूछा था कि क्या RSS कोई आतंकवादी संगठन है जो सवाल उठाने वालों को 'खत्म' कर देता है और जोर देकर कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले के तौर पर वह धमकियों से नहीं डरते.