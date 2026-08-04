Karnataka Home Minister Priyank Kharge: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर बयान से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. सोमवार को सोशल मीडिया पर खड़गे का बयान वाला वीडियो वायरल हो गया, जिससे उनकी आलोचना होने लगी. भाजपा ने उन पर बेरोजगार युवाओं के प्रति अहंकार और असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग की.
परीक्षा के आयोजन को लेकर पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए खरगे ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया. उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी न केवल प्रदर्शनकारियों के प्रति है, बल्कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के प्रति भी है.
उन्होंने कहा कि आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी है और उन लोगों के प्रति भी जो परीक्षा दे रहे हैं, है ना? जाहिर है, हमें कुछ लोगों को हिरासत में लेना पड़ा.
उम्मीदवारों द्वारा उनके इस्तीफे की मांग पर विवाद पैदा करने वाले बयान में गृह मंत्री ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा. उन्हें 25 दिनों तक भूख हड़ताल करने दें. फिर अगर वे काबू में नहीं आए तो हम उन पर लाठीचार्ज करेंगे और फिर हम इस्तीफा दे देंगे.
इस बयान की भाजपा ने कड़ी आलोचना की. विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने आरोप लगाया कि मंत्री की टिप्पणियां अहंकार और नौकरी के उम्मीदवारों की चिंताओं के प्रति बेरुखी को दर्शाती हैं.
एक बयान में अशोक ने कहा कि खरगे की टिप्पणी से साफ पता चलता है कि उन्हें बेरोजगार युवाओं की कोई परवाह नहीं है. अशोक ने कहा कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने यह मौका अपनी कड़ी मेहनत, लगन और उम्मीदों से हासिल किया है, न कि परिवार के असर से.
उन्होंने कहा कि जिन्हें सत्ता विरासत में मिली है, वे शायद उनका दर्द न समझें.
अशोक ने मांग की कि खरगे राज्य के लाखों नौकरी के उम्मीदवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगें और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें.
As usual, Godi Media is peddling fake news by deliberately distorting my remarks.
The question put to me was: “The BJP and the Leader of the Opposition, R. Ashoka, are demanding your resignation over the Vijayapura incident. What do you have to say?”
My response was clear: If… https://t.co/ZtEDMKV9kR
— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) August 3, 2026
प्रियांक खरगे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमेशा की तरह मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करके फेक न्यूज फैलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये थी कि पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा कि BJP और विपक्ष के नेता आर अशोक, विजयपुरा की घटना पर आपका इस्तीफा मांग रहे हैं. आपका क्या कहना है? उस पर मेरा जवाब था कि अगर BJP मेरा इस्तीफा मांगते हुए 25 दिन की भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार है तो मैं इस पर विचार करूंगा. मेरी बातें सिर्फ BJP के पॉलिटिकल नाटकों पर थीं, स्टूडेंट्स पर नहीं...