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पहले 25 दिन अनशन कीजिए...लाठीचार्ज करेंगे, उसके बाद इस्‍तीफा देंगे; कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के बयान से बवाल

पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर कर्नाटक के होम मिनिस्‍टर के बयान को भाजपा ने असंवेदनशील बताया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:39 AM IST
पहले 25 दिन अनशन कीजिए...लाठीचार्ज करेंगे, उसके बाद इस्‍तीफा देंगे; कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के बयान से बवाल

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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