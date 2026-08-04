प्रियांक खरगे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमेशा की तरह मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करके फेक न्‍यूज फैलाई जा रही है. उन्‍होंने कहा कि बात दरअसल ये थी कि पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा कि BJP और विपक्ष के नेता आर अशोक, विजयपुरा की घटना पर आपका इस्तीफा मांग रहे हैं. आपका क्या कहना है? उस पर मेरा जवाब था कि अगर BJP मेरा इस्तीफा मांगते हुए 25 दिन की भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार है तो मैं इस पर विचार करूंगा. मेरी बातें सिर्फ BJP के पॉलिटिकल नाटकों पर थीं, स्टूडेंट्स पर नहीं...