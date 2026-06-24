प्रियंक खड़गे का उक्त पत्र कहीं भोपाल के प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार का ‘सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.’ की अनुक्रिया में तो नहीं? वस्तुतः प्रियंक को संघ का पंजीयन पूछने की बजाए चल रही विभिन्न गतिविधियां जैसे गुरु दक्षिणा, ‘शाखा संचालन’, विजयदशमी पर अस्त्रों के साथ गणवेश में जुलूस निकालना आदि गतिविधियां कानून के दायरे में होकर आवश्यक अनुमति के साथ हैं, कि नहीं? यह जानकारी लेने की ज्यादा आवश्यकता थी. तथापि ‘सोशल मीडिया’ में अनेक अर्थहीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं. क्या संघ ‘कानून’ से ऊपर है? उसे पंजीयत क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशों में रजिस्टर्ड है, तो फिर देश में क्यों नहीं? ऑडिट नहीं होता है. रजिस्ट्रेशन न होने पर कोई जवाबदेही तय नहीं होगी? बदले की कार्रवाई, संघ कार्यालय की देशभर में अट्टहास करते विशाल भवन. संघ प्रमुख को ‘जेड प्लस’ की सुरक्षा क्यों? आदि आदि. बदले की कार्रवाई की बजाए राजनैतिक उद्देश्यों से की गई कार्रवाई कहना ज्यादा उचित रहेगा. लोकतंत्र में प्रश्न पूछना ‘अपराध’ नहीं और प्रत्युत्तर देना ‘पराजय’ नहीं. इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि ‘संघ’ के संगठन का स्वरूप क्या है? और किसी संगठन के काम करने के बाबत हमारा संविधान व कानून क्या कहता है?