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‘प्रियंक खरगे की संघ से ‘पंजीयन’ की बेवजह पूछताछ’,राजनीतिक बहस या कानूनी विमर्श?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) (संघ) की स्थापना विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू समाज को अनुशासित रूप से संगठित करने और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से की थी.

Written ByRajeev Khandelwal Edited By:Haresh Kumar
Published: Jun 24, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:28 PM IST
‘प्रियंक खरगे की संघ से ‘पंजीयन’ की बेवजह पूछताछ’,राजनीतिक बहस या कानूनी विमर्श?

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Rajeev Khandelwal

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लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास

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