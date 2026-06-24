राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) (संघ) की स्थापना विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू समाज को अनुशासित रूप से संगठित करने और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से की थी. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के सुपुत्र कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने 100 वें वर्षगांठ की बधाई देते हुए 13 जून 2026 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को एक खुला पत्र भेजकर ‘संघ’ से पंजीयन कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही से जुड़े आठ प्रश्न उठाएं. इस पत्र ने पुनः एक राजनीतिक और वैचारिक बहस को नई ऊर्जा दी है.
मैंने प्रियंक खड़गे के पत्र को ‘‘बेवजह’’ इसलिए कहा कि ‘शताब्दी की दहलीज’ की संघ की यात्रा में पंजीयन संबंधित प्रश्न ब्रिटिश शासन अथवा भारत सरकार ने कभी नहीं पूछा. तब नहीं, जब संघ पर कांग्रेसी सरकारों ने प्रतिबंध लगाएं और तब भी नहीं, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर से ‘प्रतिबंध’ हटाने के लिए कही गई ‘शर्तों’ में ‘लिखित संविधान’ तो मांगा, परंतु पंजीयन की शर्त न जोड़ी, न थोपी. ऐसी स्थिति में कम से कम पत्र लिखने के पूर्व अभी तक पंजीयन न पूछने की ‘गलती’ खरगे को मान कर ‘खेद’ तो व्यक्त करना चाहिये था. तभी यह ‘बेवजह पत्र वाजिब’ ठहराया जा सकता है. यद्यपि इस पत्र में प्रियंक ने संघ की सार्वजनिक व समाज में महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकारा है. इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई. पत्र की उल्लेखनीय बात ‘गोपनीयता’ के साथ कार्य करने की बात को छोड़कर, ‘संघ’ पर किसी भी प्रकार का ‘आरोप’ न लगाना है.
प्रियंक खड़गे का उक्त पत्र कहीं भोपाल के प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार का ‘सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.’ की अनुक्रिया में तो नहीं? वस्तुतः प्रियंक को संघ का पंजीयन पूछने की बजाए चल रही विभिन्न गतिविधियां जैसे गुरु दक्षिणा, ‘शाखा संचालन’, विजयदशमी पर अस्त्रों के साथ गणवेश में जुलूस निकालना आदि गतिविधियां कानून के दायरे में होकर आवश्यक अनुमति के साथ हैं, कि नहीं? यह जानकारी लेने की ज्यादा आवश्यकता थी. तथापि ‘सोशल मीडिया’ में अनेक अर्थहीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं. क्या संघ ‘कानून’ से ऊपर है? उसे पंजीयत क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशों में रजिस्टर्ड है, तो फिर देश में क्यों नहीं? ऑडिट नहीं होता है. रजिस्ट्रेशन न होने पर कोई जवाबदेही तय नहीं होगी? बदले की कार्रवाई, संघ कार्यालय की देशभर में अट्टहास करते विशाल भवन. संघ प्रमुख को ‘जेड प्लस’ की सुरक्षा क्यों? आदि आदि. बदले की कार्रवाई की बजाए राजनैतिक उद्देश्यों से की गई कार्रवाई कहना ज्यादा उचित रहेगा. लोकतंत्र में प्रश्न पूछना ‘अपराध’ नहीं और प्रत्युत्तर देना ‘पराजय’ नहीं. इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि ‘संघ’ के संगठन का स्वरूप क्या है? और किसी संगठन के काम करने के बाबत हमारा संविधान व कानून क्या कहता है?
संघ के विचारों से आप पूर्णतः, अधिकांशतः, अंशतः, न्यूनतः अथवा निरंक सहमत या असहमत हो सकते हैं. कभी-कभी ‘आज’ के संघ की कुछ नीति-रीति, प्रवृत्ति, पद्धति से मैं भी असहज व असंमज सा हो जाता हूं,तथापि संघ स्वयं को एक राष्ट्रवादी संगठन मानता है. आप उनकी आलोचना-समालोचना अवश्य कर सकते हैं. परंतु इस आधार पर नहीं कि संघ एक पंजीयत संगठन नहीं है, जब तक आप यह नहीं दर्शन देते हैं कि कानूनी रूप से संघ का पंजीयत होना अनिवार्य है. ‘संघ शक्ति’ का जवाब आलोचनाओं, ‘बातों से नहीं, कार्यों से ही दिया जा सकता है. उदाहरणार्थ जिस पालक को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना है, उनमें से बहुत-से लोग देशभर में फैले हुए सरस्वती शिशु मंदिर में भेजते हैं. क्या किसी अन्य संगठन या राजनीतिक पार्टी ने ‘शिशु मंदिर’ की तुलना में कोई दूसरा ‘देशव्यापी विकल्प’ ‘प्रतिस्पधा माड़ल’ शिक्षा के क्षेत्र में दिया है? जहां पालक अपने बच्चों को वहां भेज सके; उत्तर नहीं में होगा. अलग-अलग स्थानों पर अल्प संख्या में कुछ संस्थाएं जरूर कार्यरत ही है, लेकिन जरूरतों की पूर्ति नहीं करती हैं. ‘यही संघ शक्ति है.’
संघ प्रमुख के अनुसार, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ व्यक्तियों का समूह (Body of Individuals) है, जो आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अंतर्गत Association of Person (एओपी) ‘व्यक्ति’ की परिभाषा में आता है. आयकर विभाग ने भी विभिन्न कार्रवाइयों में ‘संघ’ को यही माना है. संघ की आधारशिला ‘शाखा’ है. कोई भी व्यक्ति संघ की शाखा में भाग लेकर स्वयंसेवक बनकर ‘सहकार’ की भावना से काम करने वाला उन व्यक्तियों का समूह जिसे ‘संघ’ कहा जाता है, से जुड़ जाता है. संघ की औपचारिक सदस्यता नहीं रखी गई है. देश का संविधान अथवा कोई भी कानून ‘व्यक्तियों के समूह’ का पंजीयन करने के लिए बाध्य नहीं करता है. संघ का पंजीयन पूछने वाले लोग भूल जाते हैं कि जब संघ समाज के विभिन्न क्षेत्रों धार्मिक, सांस्कृतिक, छात्र, शिक्षा सेवा मजदूर किसान, महिला, वनवासी, आदि में काम करने धरातल पर उतरता है, तब उसके विभिन्न फ्रंट (अग्रिम/सहायक) संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, विद्या भारती, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ वनवासी कल्याण आश्रम आदि 33 अनुषांगिक संगठन, जिन्हें ‘‘संघ परिवार’’ कहा जाता है, वे सब एनजीओ, कंपनी, ट्रस्ट या समिति के रूप में मौजूद विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीयत है. इस प्रकार संघ के कार्यों की ‘‘कुंडली’’ कानून के सामने उपलब्ध है.
संघ प्रमुख ने संघ की संरचना पंजीयन इत्यादि के बाबत विभिन्न अवसरों पर निम्न बातें प्रमुख रूप से कही है, जिसमें ही प्रियंक खरगे के पत्र का जवाब भी शामिल है.
1 संघ व्यक्तियों का समूह है.
2 संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन काल में पंजीयन की कोई जरूरत नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद भी इसे अनिवार्य नहीं किया गया.
3 संघ ने 25 अनुच्छेदों वाला लिखित संविधान वर्ष 1950 में सरकार को सौंपा था.
4 संघ सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन है.
5 संघ पर सरकार द्वारा लगाया गया तीन बार का प्रतिबंध (1948, 1975 एवं 1992) स्वयं सरकार द्वारा मान्यता का प्रमाण है.
6 हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है. कई चीजें पंजीकृत नहीं होती. संघ भी उसी परंपरा में है.
7 संघ खुलेआम काम करता है, शाखाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगती हैं, कोई गुप्तता नहीं है.
8 ‘जवाब’ देने की कोई आवश्यकता नहीं.
9 संघ समझने के लिए संघ के अंदर आने की आवश्यकता है.
तथापि संघ प्रमुख की हिंदू धर्म से तुलना सामयिक, विषयगत नहीं है, जिससे बचा जाना चाहिए था.
संघ के अपंजीयत होने का कानूनी प्रभाव उस संगठन (संघ) के विरुद्ध न तो कोई दावा (Suit) किया सकता है और न ही उस संगठन को एक लीगल पर्सन (कानूनी व्यक्ति) जो एक इकाई (entity) होती है, की हैसियत से दावा करने का अधिकार होता है. स्पष्ट है, संघ संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाला संगठन है, तभी तो उस पर कानून (प्रतिबंध के आदेश) निष्पादन हो पा रहा है. संघ की शाखा में शासकीय कर्मचारियों के भाग लेने पर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें प्रतिबंध लगा चुकी है. कानून स्वैच्छिक पंजीयन की स्थिति स्वयं में अवैधता प्रदान नहीं करती है? प्रश्नकर्ता यह बतलाएं कि ‘संघ’ को ‘किस कानून’ के अंतर्गत पंजीयन लेना ‘अनिवार्य’ है अथवा पंजीयन न लेने से किस कानून का उल्लंघन हुआ है और उस उल्लंघन के लिए ‘‘संघ’’ के विरुद्ध अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
इस बहस को राजनीतिक कटाक्ष से आगे बढ़कर संस्थागत जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में देखना ज्यादा उचित और उपयोगी होगा.