VIDEO: प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा-शिवसेना में जाने के बाद भी स्मृति के खिलाफ गाना गाएंगीं...दिया ये जवाब

नई दिल्ली/मुंबई: लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की पूर्व प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. इसके थोड़ी देर बाद ही वह शिवसेना में शामिल हो गईं. शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गईं. ठाकरे ने जल्दबाजी में बुलाए गए मीडिया कांफ्रेंस में उनका स्वागत किया और कहा कि वह खुश हैं कि 'उन्होंने शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है.'

शिवसेना में शामिल होने के बाद जब प्रियंका से पूछा गया अब वह बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का हिस्सा हैं. ऐसे में क्या अब भी वह स्मृति ईरानी की डिग्री के खिलाफ उसी तरह हमलावर रहेंगी, जिस तरह से कांग्रेस में थीं. इस पर प्रियंका ने कहा, पिछले पांच साल में जब भी जरूरी हुआ शिवसेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. जहां तक मेरी बात है तो मैं गाना गाती रहूंगी.

Priyanka Chaturvedi when asked on her recent song on Smriti Irani's degree, that will she continue it after joining Shiv Sena, a BJP's ally: If you see Shiv Sena also, in past 5 yrs they've never hesitated from speaking if Govt did something wrong. 'Aur gaana main gaate rahungi' pic.twitter.com/7Bx6nZJd39

