'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया ऐसा वीडियो, जवाब दिए बिना नहीं रह पाए कांग्रेस सांसद
Advertisement
trendingNow12886536
Hindi Newsदेश

'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया ऐसा वीडियो, जवाब दिए बिना नहीं रह पाए कांग्रेस सांसद

Shashi Tharoor: राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान मजाकिया टिप्पणी की, जिसमें उन्हें साड़ी में शशि थरूर कहा गया. इसपर कांग्रेस सांसद थरूर ने जवाब दिया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर शेयर किया है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया ऐसा वीडियो, जवाब दिए बिना नहीं रह पाए कांग्रेस सांसद

Priyanka Chaturvedi: शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर का नाम अक्सर सियासी गलियारों में अटकलों को लेकर लिया जाता है. हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जब इस मुद्दे पर बात हुई तो माहौल और भी मजेदार हो गया. प्रियंका चतुर्वेदी के साथ एक पॉडकास्ट में शशि थरूर का जिक्र इस तरह हुआ कि वह ‘शुक्रिया’ कहे बिना नहीं रह पाए. इंटरव्यू में चतुर्वेदी से प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें पोस्ट करने और उस पर होने वाली प्रतिक्रियाओं पर सवाल किया गया था. इसके साथ ही दोनों नेताओं के पाला बदलने की अटकलों पर भी चर्चा हुई. लेकिन जब वही सवाल इंटरव्यू में आया तो बातचीत हल्की-फुल्की और मजाकिया अंदाज में हो गई.

राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने ANI के पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू के दौरान मजाकिया लहजे में कहा, 'मुझे कभी-कभी लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है, क्योंकि वे मेरी जिंदगी में इतने डूबे रहते हैं कि अब वह कहां जा रही है, अब वह कहां जा रही है?. प्रकाश ने मजाक में जवाब दिया, 'आप तो साड़ी में शशि थरूर जैसी हैं.' चतुर्वेदी ने हंसते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह शशि की तारीफ है या मेरी, लेकिन मैं शशि को जरूर बताऊंगी.'

इसके बाद  प्रियंका चतुर्वेदी ने इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर शेयर किया, जिस पर थरूर ने मजाकिया अंदाज़ में जवाब दिया. तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा, 'शुक्रिया प्रियंका. मैं खुद को किसी भी तरह से खुश मानता हूं.' चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जो बाद में एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी फैल गई. उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में नकल करते हुए कहा, 'हमने कहा था कि वह संसद प्रतिनिधिमंडल में गई थीं, और यह सब वहीं हुआ.'

ऑपरेशन सिंदूर: डेलिगेशन

प्रियंका चतुर्वेदी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दुनिया तक पहुंचाने वाले डेलिगेशन में शामिल थीं. वे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले ग्रुप-2 डेलिगेशन का हिस्सा थीं, जिसने यूरोपीय देशों का दौरा किया. यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी.

'अब लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा'

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने, खासकर विपक्ष में रहने के बारे में पूछे जाने पर चतुर्वेदी ने कहा, 'जब मैं अपने देश में होती हूं तो विपक्ष की बहुत मुखर सदस्य होती हूं. लेकिन जब मैं अपने देश से बाहर होती हूं, तो मैं अपने देश की राजदूत होती हूं.' उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की भी आलोचना की और कहा कि चुनाव आयोग में जनता का विश्वास कम हो रहा है. चतुर्वेदी ने इंटरव्यू में कहा, 'दिन-ब-दिन नए नाम मतदाता सूची में जुड़ते और कटते जा रहे हैं. अब, व्यवस्था की पोल खुल गई है. हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी. आज, लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा. जनता ज़रूर पूछेगी कि उनका विश्वास क्यों नहीं जीता जा रहा है. ऐसा लगता है कि आयोग सिर्फ भाजपा का विश्वास जीतने पर केंद्रित है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

priyanka chaturvediShashi Tharoor

Trending news

ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: '2047 तक भारत के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनने की नींव रखी जाएगी'... सर्बानंद सोनोवाल
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: '2047 तक भारत के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनने की नींव रखी जाएगी'... सर्बानंद सोनोवाल
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
Partha Chatterjee
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
Election Commission
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
;