'मेड-इन-चाइना' वाले खिलौने दिखाने...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का मुंहतोड़ जवाब

शुक्रवार (21 नवंबर) को दुबई में तेजस लड़ाकू विमान हादसे में विंग कमांडर नमांश स्याल के शहीद होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा मजाक उड़ाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. इन वीडियोज को लेकर शिवसेना (यूबीटी) की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का गुस्सा फूटा है. उन्होंने इन ट्रोलर्स को जोरदार सबक सिखाया. प्रियंका ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा, तेजस क्रैश पर मज़ाक उड़ाने वाले पाकिस्तानी ट्रोल्स यह भूल रहे हैं कि वे ऐसे देश में रहते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व बैंक और IMF की सहायता पर निर्भर है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह के मज़ाक करने की ‘हिम्मत’ एक ऐसे देश से आ रही है, जो खुद आतंक फैलाने के लिए बदनाम है. उन्होंने इस दुर्घटना पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे समय संवेदनशीलता और सम्मान की जरूरत होती है, न कि तंज या राजनीतिक कटाक्ष की. ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्रियंका ने आगे लिखा, 'जिन लोगों के पास दिखाने के लिए सिर्फ 'मेड-इन-चाइना' वाले खिलौने हैं, उन्हें स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर बात करने का कोई हक नहीं है. ये लोग सिर्फ सुसाइड बॉम्बर तैयार करना जानते हैं.

पाकिस्तानी ट्रोलर्स को प्रियंका का मुंहतोड़ जवाब

प्रियंका ने यहां पर ‘मेड-इन-चाइना’ के जरिए पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से जोरदार तंज कसा. मई में भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों को ध्वस्त कर दिया था.इस लड़ाई में पाकिस्तान ने पहली बार चीन से मिले बड़े पैमाने आधुनिक हथियारों- PL-15 और HQ-9P मिसाइलों से लेकर JF-17 और J-10 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था. इन हथियारों के नाकामी के बाद ये पता चला कि पाकिस्तान चीन पर कितना निर्भर रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवार को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट तेजस क्रैश हुआ

दुबई एयर शो के दौरान भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ गंभीर हादसा शुक्रवार को दोपहर लगभग 2 बजकर 10 मिनट पर हुआ. सामने आए वीडियो में दिखाई देता है कि प्रदर्शन के दौरान फाइटर जेट तेजस अचानक नियंत्रण खो देता है और कुछ ही सेकंड में ऊंचाई से नीचे आकर जमीन पर गिर जाता है. इस दौरान पूरा जेट एक आग के गोले में बदल जाता है और पूरे इलाके में धुएं का काला गुबार छा जाता है. इस हादसे में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल शहीद हो गए. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल एयर शो में LCA तेजस का प्रदर्शन कर रहे थे.

यह भी पढ़ेंः देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट