मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम मोदी को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'

PM Modi Manipur Tour: पीएम मोदी का मणिपुर दौरा काफी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि मणिपुर एक ऐसे दौर से होकर उबर रहा है जहां पर कई महीनों तक हिंसा होती रही. पीएम ने मणिपुर को कई बड़ी सौगात दी और कहा कि मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं. यहां की संस्कृति में बड़ा सामर्थ्य है, मणिपुर के नाम में ही मणि है. एक तरफ उन्होंने मणिपुर वासियों के सुनहरे भविष्य की बात कही लेकिन उनके दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मैं तो खुश हूं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने उनकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है.

भारत की प्रधानमंत्रियों की नहीं रही ये परंपरा

पीएम का राज्य में हिंसा भड़कने के 2 साल यह पहला दौरा कर रहे हैं. मणिपुर पहुंचने में देरी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने दो साल बाद यह फैसला किया कि यह दौरा सार्थक है. उन्हें बहुत पहले ही दौरा कर लेना चाहिए था. उन्होंने इतने लंबे समय तक वहां जो कुछ हो रहा था, उसे होने दिया, इतने लोगों को मारे जाने दिया और इतने लोगों को इतने संघर्षों से गुजरने दिया, इसके बाद उन्होंने मणिपुर जाने का फैसला किया. ये भारत में प्रधानमंत्रियों की परंपरा नहीं रही है. चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, जहां भी दर्द होता, जहां भी पीड़ा होती, वे जाते थे और आजादी के बाद से यही परंपरा रही है. हालांकि वो दो साल बाद इसे पूरा कर रहे हैं. इसके बारे में उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था.

खरगे ने उठाए सवाल

प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी के दौरे की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह एक दिखावा और दिखावटीपन है, वहां पर घायल हुए लोगों का घोर अपमान है. एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपका मणिपुर में तीन घंटे का पड़ाव कोई करुणा की बात नहीं है. इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में हिंसा में लगभग 300 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग विस्थापित हुए इस दौरान आपने 46 विदेश यात्राएं कि लेकिन मणिपुर के में अपने नागरिकों से सहानुभूति के दो शब्द कहने के लिए एक भी यात्रा नहीं की. आखिर में कहा कि आपके डबल इंजन ने मणिपुर में निर्दोष लोगों की जान ले ली.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति चुनें...PM के मणिपुर भाषण की 10 खास बातें