अमित शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका गांधी चुनावी गणित बदल पाएंगी?

Priyanka Gandhi: 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विभिन्न चुनावी राज्यों में लगातार दौरा भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आक्रामक चुनावी तैयारी का संकेत दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अहम बदलाव करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

जानकारी के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने प्रियंका गांधी को असम विधानसभा चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है. उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद यह उनकी पहली बड़ी संगठनात्मक भूमिका है. कांग्रेस नेतृत्व इस कदम को असम जैसे रणनीतिक राज्य में पार्टी की चुनावी स्थिति मजबूत करने के प्रयास के रूप में देख रहा है.

4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने है चुनाव

कांग्रेस ने 2026 में चुनाव वाले चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटियों के अध्यक्ष घोषित किए हैं. जानकारी के अनुसार, केरल में पूर्व राज्यसभा सांसद मधुसूदन मिस्त्री, तमिलनाडु और पुडुचेरी में छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव और पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को यह जिम्मेदारी दी गई है. असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2026 में होने हैं, जहां भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश करेगा. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जिनमें एआईयूडीएफ भी शामिल है, एनडीए को चुनौती देने की तैयारी में हैं.

उधर पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2026 में होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता बरकरार रखने के प्रयास में हैं जबकि भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों और शासन से जुड़े सवालों को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है. अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी की नई भूमिका और कांग्रेस की संगठनात्मक रणनीति इन चुनावी राज्यों में चुनावी गणित बदल पाने में सफल हो पाएगी या नहीं.