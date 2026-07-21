'जिनसे वोट लिया उन्हें ही पीट रहे...', संसद के बाहर मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया, वे अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं. ऐसे युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जा सकता.
प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर सख्ती करना बेहद निराशाजनक है. उनके मुताबिक, ये युवा किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं.
#WATCH | Delhi: On Police action during CJP protest yesterday, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "I think it's absolutely disgusting. This is no way. These are young people. They have a genuine problem. We all know what that problem is...They want a bright future for… pic.twitter.com/HMnQhA2Z5H
— ANI (@ANI) July 21, 2026
प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याएं कोई नई बात नहीं हैं. उनका दावा है कि यह संकट कई वर्षों से बना हुआ है और अब इसकी गंभीरता और बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि छात्रों को यह महसूस हो रहा है कि उनके बेहतर भविष्य की संभावनाएं कमजोर पड़ रही हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कम से कम छात्रों को बुलाकर उनकी बात सुनी जानी चाहिए. सरकार को यह समझना चाहिए कि आखिर उनकी चिंताएं क्या हैं और वे किस वजह से सड़क पर उतरने को मजबूर हुए.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनकी यह मांग पूरी तरह जायज है. उनके अनुसार, जिस मंत्रालय के अधीन पूरा मामला आता है, उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित मंत्री की बनती है. प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही सबसे अहम होती है और यदि किसी बड़े मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं तो संबंधित मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पिछले कई वर्षों से युवाओं, गरीबों और किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले ऐसे मामलों में मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन अब जवाबदेही की परंपरा कमजोर होती दिख रही है.उन्होंने सरकार से अपील की कि केवल विरोध को दबाने के बजाय पूरे तंत्र में सुधार किया जाए, ताकि छात्रों और युवाओं का भरोसा शिक्षा व्यवस्था पर कायम रह सके.
प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है. वहीं, सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी.