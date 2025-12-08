Advertisement
trendingNow13033665
Hindi Newsदेश

Priyanka Gandhi: 'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला

Parliament Winter Session: प्रियंका ने कहा, आज सदन में वंदे मातरम् पर बहस की दो वजहें हैं. बंगाल में चुनाव आने वाला है. ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं. जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Priyanka Gandhi: 'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला

Priyanka Gandhi Vande Mataram Speech: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. सोमवार को संसद के आठवें दिन वंदे मातरम् पर चर्चा की जा रही है, जिसमें वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी एनडीए पर जमकर हमला बोला. प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम् पर चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन यह ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है. 

'बंगाल चुनाव आ रहा है'

प्रियंका ने कहा, आज सदन में वंदे मातरम् पर बहस की दो वजहें हैं. बंगाल में चुनाव आने वाला है. ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं. जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है. ऐसा कर मोदी सरकार देश का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है. वायनाड सांसद ने कहा,'जब हम वंदे मातरम् का जिक्र करते हैं, तो हमें आज़ादी की लड़ाई का पूरा इतिहास याद आता है – उसकी ताकत और नैतिकता. आज की बहस मुझे अजीब लग रही है. यह गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन गया है. आज इस बहस की क्या ज़रूरत है? इसका मकसद क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

'पीएम का भाषण अच्छा, तथ्य कमजोर'

प्रियंका ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं. पीएम मोदी जिस तरह तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, ये उनकी कला है. लेकिन मैं तो जनता की प्रतिनिधि हूं- कोई कलाकार नहीं हूं. आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'आप (BJP) चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं. हम चाहे कितने भी चुनाव हार जाएं, हम यहां बैठकर आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे. हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे. आप हमें रोक नहीं सकते.'

प्रियंका ने आगे कहा, 'वंदे मातरम्' की सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया. PM मोदी ने अपने भाषण में कहा- 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार 'वंदे मातरम्' गीत को 'एक अधिवेशन' में गाया. लेकिन प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पाए कि वो कांग्रेस का अधिवेशन था- आखिर नरेंद्र मोदी किस बात से कतरा रहे थे? 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

priyanka gandhi

Trending news

पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति