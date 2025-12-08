Priyanka Gandhi: 'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला

Priyanka Gandhi Vande Mataram Speech: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. सोमवार को संसद के आठवें दिन वंदे मातरम् पर चर्चा की जा रही है, जिसमें वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी एनडीए पर जमकर हमला बोला. प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम् पर चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन यह ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है.

'बंगाल चुनाव आ रहा है'

प्रियंका ने कहा, आज सदन में वंदे मातरम् पर बहस की दो वजहें हैं. बंगाल में चुनाव आने वाला है. ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं. जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दीं, ये सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है. ऐसा कर मोदी सरकार देश का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है. वायनाड सांसद ने कहा,'जब हम वंदे मातरम् का जिक्र करते हैं, तो हमें आज़ादी की लड़ाई का पूरा इतिहास याद आता है – उसकी ताकत और नैतिकता. आज की बहस मुझे अजीब लग रही है. यह गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन गया है. आज इस बहस की क्या ज़रूरत है? इसका मकसद क्या है?

VIDEO | Parliament Winter Session: Addressing the members in Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) says, “When we mention ‘Vande Mataram’, we remember the entire history of the freedom struggle – its strength and morality. Today's debate seems strange to… pic.twitter.com/b8rp9lvz9A — Press Trust of India (@PTI_News) December 8, 2025

'पीएम का भाषण अच्छा, तथ्य कमजोर'

प्रियंका ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं. पीएम मोदी जिस तरह तथ्यों को जनता के सामने रखते हैं, ये उनकी कला है. लेकिन मैं तो जनता की प्रतिनिधि हूं- कोई कलाकार नहीं हूं. आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'आप (BJP) चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं. हम चाहे कितने भी चुनाव हार जाएं, हम यहां बैठकर आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे. हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे. आप हमें रोक नहीं सकते.'

प्रियंका ने आगे कहा, 'वंदे मातरम्' की सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया. PM मोदी ने अपने भाषण में कहा- 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार 'वंदे मातरम्' गीत को 'एक अधिवेशन' में गाया. लेकिन प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पाए कि वो कांग्रेस का अधिवेशन था- आखिर नरेंद्र मोदी किस बात से कतरा रहे थे?