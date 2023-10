Israel Hamas War: आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हूं, यूएन में वोटिंग से दूर रहने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा

Priyanka Gnadhi on Gaza Issue: इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है. इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि इस लड़ाई अंजाम तक पहुचाएंगे. लेकिन इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से गाजा पट्टी में सीजफायर की कोशिश की गई. शुक्रवार को इस मामले में मतदान हुआ जिससे भारत ने खुद को अलग रखा. भारत का तर्क था कि जंग किसी मसले का समाधान नहीं है लेकिन हमें आतंकी संगठनों के बारे में भी विचार करना होगा. इन सबके बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट में बड़ी बात कही. उन्होंने मोदी सरकार का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया. हालांकि यह जरूर लिखा कि गाजा पट्टी पर सीजफायर के प्रस्ताव से भारत का अलग रहना हमारे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

प्रियंका गांधी ने साधा निशाना

प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी को कोट करते हुए लिखा कि एक आंख के बदले एक आंख लेनी की प्रक्रिया में पूरी दुनिया अंधी हो जाती है, वो आश्चर्यचकित और शर्मिंदा दोनों हैं कि गाजा में सीजफायर के मुद्दे पर भारत मौजूद नहीं रहा. हमारे देश की बुनियाद अहिंसा और सच पर रखी गई थी. उसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दिया. ये सिद्धांत ही हमारे संविधान के मूल आधार हैं जो राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं. उनके जरिए हमारे नैतिक साहस सामने नजर आते हैं जिसके जरिए भारत अपने एक्शन के जरिए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को गाइड करने का काम करता है.

“An eye for an eye makes the whole world blind” ~ Mahatma Gandhi

I am shocked and ashamed that our country has abstained from voting for a ceasefire in Gaza.

Our country was founded on the principles of non-violence and truth, principles for which our freedom fighters laid down…

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 28, 2023