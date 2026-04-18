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Hindi Newsदेशमहिलाओं का इस्तेमाल कर स्थायी रूप से सत्ता में रहने की साजिश थी, प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला

'महिलाओं का इस्तेमाल कर स्थायी रूप से सत्ता में रहने की साजिश थी', प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला

एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाजपा और एनडीए के नेता विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इस पर प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्होंने इसकी भी तैयारी पहले से कर रखी थी. लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के गिरने के बाद रात में ही सत्ता पक्ष के नेता पोस्टर लेकर विरोध करने लगे थे, इस पर सवाल पूछा गया कि क्या तैयारी पहले से थी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:46 PM IST
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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी.

महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़ा संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है. प्रियंका ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की जो साजिश थी, संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसे हराया गया. उसे रोका गया. यह संविधान की जीत है, यह देश की जीत है और यह विपक्ष की एकजुटता की जीत है. कांग्रेस सांसद ने साफ कहा कि इस बिल का महिलाओं से कोई संबंध नहीं था. सरकार की मंशा कुछ और थी. यह स्थायी रूप से सत्ता में रहने का षड्यंत्र था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह हथकंडा अपनाकर भाजपा के नेता महिलाओं का मसीहा बनने चले थे.

उन्होंने कहा कि आपके विपरीत कहने से फर्क नहीं पड़ता, देश की महिलाएं देख रही हैं. उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलिंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थीं, किसने देखा उनको? मणिपुर में महिलाओं को किसने देखा? आज आप संसद में खड़े होकर महिलाओं का मसीहा बनना चाहते हैं. 

'स्थायी रूप से सत्ता में रहने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल'

चुनाव के बीच संशोधन बिल लाने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने कहा, 'एक दिन पहले तक किसी को नहीं मालूम था कि क्या आने वाला है. मसौदा एक दिन पहले दिखाया गया. हम सोच रहे थे कि ये क्यों हो रहा है. ये पूरी साजिश रची गई थी, जिससे किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहें. अगर अभी नहीं किया गया, तो 2029 तक जो ये परिसीमन करना चाहते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर वो पूरा नहीं हो पाएगा. एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि हम स्थायी रूप से सत्ता में कैसे रह सकते हैं. महिलाओं का इस्तेमाल किया गया.'

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'महिला का बहाना, परिसीमन निशाना'

हां, महिलाओं का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए प्रियंका ने कहा कि इन्होंने सोचा था कि महिलाओं के नाम पर आरक्षण ले लें, अगर ये लोग सहमत होंगे, तो पारित हो जाएगा. सारी स्वतंत्रता हमें मिल जाएगी. किसी भी तरह से परिसीमन हो जाएगा. 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा, तो जाति जनगणना का भी असर नहीं होगा. उन्होंने सोचा था कि पारित नहीं होगा, तो हर नेता को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे. (बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के नेता और कार्यकर्ता आज INDIA गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के नेताओं के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले हैं.)

प्रियंका बोलीं, पहली बार इनको धक्का लगा

प्रियंका ने साफ कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिल पारित नहीं हो सका, उसमें महिला आरक्षण की बात नहीं थी, परिसीमन की बात थी. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कैसे इनको हराया जा सकता है. सरकार कह रही है कि ब्लैक डे है. प्रियंका ने कहा कि ब्लैक डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पहली बार इन्हें धक्का लगा है, जो लगना चाहिए था. आज महिलाओं की समस्याएं बढ़ रही हैं. संघर्ष बढ़ रहा है. महिलाएं बेवकूफ नहीं हैं. अब पीआर नहीं चलेगा. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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