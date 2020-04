प्रियंका गांधी की बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट कराने की मांग, कहा- सरकार सरकार को अब कदम उठाने चाहिए

नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने शनिवार को कहा कि सरकार को कोरोना वायरस ( Coronavirus) संक्रमण को लेकर बड़े पैमाने पर जांच करानी चाहिए क्योंकि ऐसा करके ही इस महामारी की वास्तविक स्थिति का पता किया जा सकता है.

उन्होंने ट्वीट किया, " यह महत्वपूर्ण है कि जांच की गति को बढ़ाया जाए. जांच से ही बीमारियों की गंभीरता का पता चलता है. इस लॉकडाउन के परिणाम तभी नजर आएंगे जब बड़े पैमाने पर जांच होगी और चिकित्सा व्यवस्था की मदद के लिए कदम उठाए जाएंगे.' प्रियंका ने कहा कि सरकार को अब कदम उठाना चाहिए.

It is imperative that India immediately ramps up its rate of testing. Extremely valuable information about the severity of the disease, disease clusters and focal points is gained from testing. In order for this lockdown to yield results, it has to be backed up..1/2#MoreTesting

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 4, 2020