Priyanka Gandhi के सियासी ज्ञान पर उठे सवाल, Tweet में थी गलती तो हुईं ट्रोल

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) केरल (Kerala) में चुनाव प्रचार कर रहीं हैं. सूबे की सियासी सरगर्मी के बीच चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को कांग्रेस महासचिव गलत जानकारी देने की वजह से ट्रोल हो गईं. ट्वीट में हुई फैक्चुअल मिस्टेक की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी जमकर किरकिरी हुई. इस बीच लद्धाख से बीजेपी के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल (Jamyang Tsering Namgyal) ने भी तंज कसते हुए उन्हें चुप रहने की सलाह दे दी.

दरअसल प्रियंका ने ट्वीट में कहा, 'हमें गर्व है कि केरल में हमारे 50% उम्मीदवार 20 से 40 साल की उम्र के बीच के हैं. वरिष्ठ नेतृत्व का अनुभव और ज्ञान के साथ संयुक्त रूप से वे मिलकर एक जबरदस्त ताकत बनाते हैं. मुझे उम्मीद है कि उन्हें केरल के लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाएगा ताकि यूडीएफ के दृष्टिकोण को समझा जा सके.'

So proud that 50% of our candidates in Kerala are between the age of 20 and 40. Combined with the wisdom and experience of our senior leadership, they make a formidable force. I hope they are given a chance to serve the people of Kerala so that the UDF’s vision can be realised. pic.twitter.com/5Js0xczTPH

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 31, 2021