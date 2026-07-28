'राहुल को मनाओ कि शादी कर लें...' वायरल स्टार इरफान से प्रियंका गांधी ने फोन पर क्या क्या-कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आंदोलन से रातों-रात सोशल मीडिया सनसनी बने मोहम्मद इरफान इस वक्त सुर्खियों में हैं. सोमवार को उनके घर जब खुद राहुल गांधी पहुंचे, तो राजनीतिक गलियारों से लेकर इंटरनेट तक इसकी खूब चर्चा हुई. झुग्गी में रहने वाले इरफान से राहुल ने काफी देर तक मजदूरों के अधिकारों पर बात की. हालांकि, इस पूरी मुलाकात की सबसे बड़ी हाइलाइट प्रियंका गांधी की फोन कॉल रही, जिसमें उन्होंने इरफान से अपने भाई राहुल को लेकर मजाकिया लहजे में एक शिकायत की, जिसका खुलासा खुद इरफान ने किया है.
दरअसल, मोहम्मद इरफान के घर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की फोन पर इरफान से बात कराई. इस बातचीत में प्रियंका ने मजाकिया अंदाज में इरफान से कहा कि वे राहुल को शादी के लिए मनाएं, क्योंकि राहुल उनकी बात नहीं सुनते.
प्रियंका गांधी के साथ उस मजेदार बातचीत का खुलासा करते हुए इरफान ने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे.' बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने लोकतंत्र, संविधान, श्रमिकों के अधिकारों और सम्मानजनक आजीविका की आवश्यकता पर इरफान के विचार सुने. उन्होंने इरफान और उनके परिवार को संसद आने का निमंत्रण भी दिया.
दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में अपने पिता के साथ एक अधूरे मकान में रहने वाले 35 साल के इरफान बर्फ बेचने और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं. वे कभी रेगुलर स्कूल नहीं गए. वे ठीक से पढ़-लिख नहीं सकते और न ही मोबाइल पर टाइप कर पाते हैं. इसके बावजूद लोकतंत्र, श्रम कानून और संविधान पर उनकी समझ ने बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को हैरान कर दिया है.
इरफान ने बताया कि वे मोबाइल में वॉयस सर्च (बोलकर ढूंढने) का इस्तेमाल करते हैं. यूट्यूब पर वीडियो सुनकर ही उन्होंने देश के कानून, मजदूरों के अधिकार और सामाजिक मुद्दों के बारे में खुद को शिक्षित किया. इरफान मजाकिया लहजे में कहते हैं कि उनका असली विश्वविद्यालय गूगल, यूट्यूब और इंटरनेट ही है.
इरफान सीजेपी आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर दिए गए एक बिना तैयारी वाले इंटरव्यू के चलते रातों-रात मशहूर हो गए. उस इंटरव्यू में इरफान ने कहा था, 'लोकतंत्र में संवाद सबसे जरूरी होता है. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए. केवल पेट भर लेना ही जिंदगी नहीं है. व्यक्ति के पास इतनी आय जरूर होनी चाहिए कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई, इलाज और एक सम्मानजनक जीवन की जरूरतें पूरी कर सके. लोकतंत्र की बुनियाद संवाद और इंसान की गरिमा का सम्मान है.'
सोमवार को जब राहुल गांधी इरफान से मिलने उनकी झुग्गी पहुंचे, तो हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. राहुल गांधी ने काफी देर तक मजदूरों के अधिकारों, लोकतंत्र और जीवन-यापन से जुड़े मुद्दों पर इरफान के विचार सुने. बातचीत के दौरान इरफान ने स्पष्ट किया कि उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी से गुजारिश की कि वे देश के मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मुद्दों को संसद में प्रमुखता से उठाते रहें.