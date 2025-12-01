'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं है...' प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार

Winter session: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'ड्रामा नहीं, डिलीवरी' टिप्पणी पर पलटवार किया और कहा कि सदनों में मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना नाटक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है.

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और गंभीर वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे संसद में उठाने योग्य महत्वपूर्ण विषय हैं. उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी मुद्दे हैं, जैसे चुनावी प्रक्रिया और प्रदूषण. इन पर चर्चा करनी चाहिए. संसद का उद्देश्य क्या है? इन मुद्दों पर चर्चा करना. यह नाटक नहीं है. मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना नाटक नहीं है. नाटक का मतलब है लोकतांत्रिक चर्चा को रोका जाना.

मुद्दे उठाना संसद का कर्तव्य: प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद सत्र के पहले विपक्षी दलों पर की गई आलोचना के संदर्भ में आई है. पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी दल बिहार चुनाव में हाल में मिली हार के कारण अशांत हैं और उन्हें संसद में ठोस नीतियां और कानून पारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. उन्होंने विपक्ष से संसद में नाटक करने के बजाय डिलीवरी पर जोर देने का आह्वान किया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं अनुरोध करूंगा कि हर कोई हाथ में मौजूद मुद्दों के बारे में सोचे. नाटक करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं; जो कोई भी नाटक करना चाहता है, वह कर सकता है. यहां नाटक नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. जो कोई भी नारे लगाना चाहता है, पूरा देश वहां है. लेकिन यहां नीति पर जोर होना चाहिए, नारों पर नहीं. प्रियंका गांधी ने इसके जवाब में कहा कि नाटक का मतलब है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा नहीं हो रही है. उनका मानना है कि संसद का कर्तव्य है कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करे, और यह नाटक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक कार्य है.

वहीं, सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दलों ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. सभी दलों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि इस मुद्दे पर सबसे पहले बहस की जाएगी और इसे मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा. प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करें. सत्र में यह देखना चाहिए कि संसद देश के लिए क्या करती है, न कि यह कि कौन किसका विरोध करता है.