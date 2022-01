प्रियंका गांधी ने खुद को किया आइसोलेट, फैमिली मेंबर और स्टॉफ की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद को आइसोलेट कर लिया है. रविवार को परिवार के एक सदस्य और उनके एक स्टाफ सदस्य की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रियंका गांधी होम आइसोलेश में चली गई हैं.

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी कोविड​-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है. उन्होंने डॉक्टर की सलाह के बाद खुद को होम आइसोलेट किया है.

A member of my family and one of my staff have tested positive for COVID-19 yesterday.

I have tested negative today however the doctor has advised that I remain isolated and test again after a few days.

