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परीक्षा सुधार समिति में तो 'गोमूत्र विशेषज्ञ' भी हैं! प्रियंका ने ऐसा क्या कहा कि सदन में गूंजे ठहाके... किस पर निशाना?

देश की सबसे बड़ी पंचायत में कई दिनों के बाद आज पक्ष-विपक्ष मिलकर परीक्षा सुक्षार के लिए लाए जा रहे बिल पर चर्चा कर रहे हैं. इसी चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने समिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें तो गोमूत्र विशेषज्ञ भी हैं. इस बात पर पूरा विपक्ष ठहाके लगाने लगा. इस पर सत्ता पक्ष न ऐतराज जताया.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 28, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:05 PM IST
परीक्षा सुधार समिति में तो 'गोमूत्र विशेषज्ञ' भी हैं! प्रियंका ने ऐसा क्या कहा कि सदन में गूंजे ठहाके... किस पर निशाना?

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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