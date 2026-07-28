परीक्षा सुधार समिति में तो 'गोमूत्र विशेषज्ञ' भी हैं! प्रियंका ने ऐसा क्या कहा कि सदन में गूंजे ठहाके... किस पर निशाना?

प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद जनता की अमानत है और यहां बैठे सभी सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जवाबदेही होती है और सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना ही होगा. उनके मुताबिक, देश के माता-पिता, छात्र और शिक्षक सभी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है. आज छात्रों पर पढ़ाई का असहनीय दबाव है. महंगी ट्यूशन, कोचिंग, कैपिटेशन फीस और शिक्षा के बढ़ते खर्च ने परिवारों की कमर तोड़ दी है. कई परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन गिरवी रख देते हैं, गहने बेच देते हैं और कर्ज तक लेते हैं. इसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा.