परीक्षा सुधार समिति में तो 'गोमूत्र विशेषज्ञ' भी हैं! प्रियंका ने ऐसा क्या कहा कि सदन में गूंजे ठहाके... किस पर निशाना?

कई दिनों के बाद आज लोकसभा में चर्चा हो रही है. लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार और परीक्षा सुधारों के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति पर तगड़ा हमला बोला. समिति का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गोमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं. इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?' प्रियंका के इतना कहते ही पूरा विपक्ष ठहाके लगाने लगा. प्रियंका भी अपनी हंसी रोक नहीं पाईं. जानिए वो पूरा वाकया क्या था? और किसने गोमूत्र को लेकर ये दावा किया था?
लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान प्रियंका ने कहा कि सरकार ने पहले भी परीक्षा सुधार के नाम पर कई समितियां बनाई थीं, लेकिन उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया. केवल कमेटियां बनाकर शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली. इसी दौरान उन्होंने नई समिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं. इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
प्रियंका के इतना कहते ही पूरा विपक्ष जोरदार ठहाके लगाने लगा. प्रियंका ने स्पीकर से कहा कि आप मुझसे नाराज लग रहे हैं... इस पर स्पीकर ओम बिरला भी हंस पड़े. अब जरा जान लीजिए कि गोमूत्र विशेषज्ञ वाली बात प्रियंका ने किसके लिए कही थी.
दरअसल प्रियंका का इशारा IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि की ओर था. उन्होंने पिछले साल एक कार्यक्रम में गोमूत्र के फायदे बताए थे. जनवरी 2025 में मट्टू पोंगल के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि गोमूत्र में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और पाचन संबंधी गुण होते हैं. उन्होंने एक संन्यासी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि गोमूत्र पीने से उसका तेज बुखार ठीक हो गया. बाद में आलोचना होने पर उन्होंने कहा कि उनके बयान का आधार कुछ वैज्ञानिक शोध और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा संबंधी साहित्य था तथा उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं पंचगव्य का सेवन करते हैं.
वी कामकोटि का ये है वो वीडियो जो खूब वायरल हुआ था.
மூளை வலிமை அதிகம் கொண்ட கும்பல் ஆட்சியில் ஐஐடி இயக்குநர் லட்சணத்தை பாருங்கள்.. கோமியம் காய்ச்சல் மருந்தாம் pic.twitter.com/3StltuzStU
— Subathra Devi (@SubathraDevi_) January 18, 2025
उनके इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरीं. बाद में जब उनसे फिर से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोमूत्र के एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी (सूजन-रोधी) गुण वैज्ञानिक रूप से साबित किए जा चुके हैं. उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इसके समर्थन में शोध प्रकाशित होने का हवाला दिया था.
प्रियंका ने समिति में एक्स आईबी चीफ और आईटी कंपनी के मालिक को शामिल करने पर भी सवाल उठाए. आप जरा ये भी जान लीजिए कि इस समिति में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
इससे पहले प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हाल ही में पुलिस कार्रवाई में घायल एक छात्रा का जिक्र करते हुए की. उन्होंने बताया कि वह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में छात्रा का हालचाल जानने पहुंची थीं. वहां छात्रा की मां नेताओं के लगातार आने-जाने और वीडियो बनाने से बेहद नाराज थीं. प्रियंका ने कहा कि मां ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि उसे किसी से नहीं मिलना और वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी. कांग्रेस सांसद ने कहा कि उस मां की पीड़ा ने उन्हें झकझोर दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि आखिर एक मासूम छात्रा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी.
उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज कराया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ. प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे छात्र आतंकवादी थे, जो उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था.
प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद जनता की अमानत है और यहां बैठे सभी सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जवाबदेही होती है और सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना ही होगा. उनके मुताबिक, देश के माता-पिता, छात्र और शिक्षक सभी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है. आज छात्रों पर पढ़ाई का असहनीय दबाव है. महंगी ट्यूशन, कोचिंग, कैपिटेशन फीस और शिक्षा के बढ़ते खर्च ने परिवारों की कमर तोड़ दी है. कई परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन गिरवी रख देते हैं, गहने बेच देते हैं और कर्ज तक लेते हैं. इसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा.
उन्होंने दावा किया कि पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए और करोड़ों छात्र इससे प्रभावित हुए, लेकिन किसी बड़े माफिया या दोषी को सजा नहीं मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह विफल हो चुकी है और सरकार इसे सुधारने में नाकाम रही है. प्रियंका ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार केंद्रीकरण किया गया और शिक्षा बजट का हिस्सा बढ़ाने के बजाय घटाया गया.
प्रियंका गांधी ने सरकार से कहा कि छात्रों को सड़कों से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का विश्वास टूट चुका है और उसे वापस जीतने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे. उन्होंने रोजगार सृजन, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और योग्य लोगों को संस्थानों में जिम्मेदारी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी जवाबदेही स्वीकार करनी होगी और युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलने की जरूरत है.