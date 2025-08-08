'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो...', राहुल के बाद प्रियंका ने चुनाव आयोग को सुनाई खरी-खरी
Advertisement
trendingNow12872625
Hindi Newsदेश

'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो...', राहुल के बाद प्रियंका ने चुनाव आयोग को सुनाई खरी-खरी

Priyanka Gandhi on Vote Chori: राहुल गांधी के जरिए कथित वोट चोरी से जुड़े मामले के बाद अब प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है. प्रियंका ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के प्रति है तो उसे फिर से विचार करने की जरूरत है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो...', राहुल के बाद प्रियंका ने चुनाव आयोग को सुनाई खरी-खरी

Priyanka Gandhi: गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' से जुड़ा डाटा सार्वजनिक किया और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए. जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी शपथ पत्र मांगा और कहा कि आप यह रिपोर्ट हमें भेजें. इसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी केवल भाजपा के प्रति है, तो उन्हें फिर से विचार करने की जरूरत है.

गुरुवार को 'वोट चोरी' से जुड़ा डाटा सार्वजनिक करने के बाद तीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है. साथ ही चुनाव अधिकारियों से मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के लिए हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी मांगा था.

हलफनामे पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने कहा,'यह समझ लीजिए, जो हलफनामा वे मांग रहे हैं, वह एक कानून के तहत है जिसमें आपको 30 दिनों के अंदर याचिका देनी होती है, अन्यथा कुछ नहीं होगा. तो वे हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा हुआ है. अगर यह अनजाने में हुआ है तो इसकी जांच करें. चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को मशीन-पठनीय प्रारूप में क्यों नहीं दे रहा है और इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है?'

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान

'हमने संसद में शपथ ली है'

प्रियंका ने आगे कहा,'आप कह रहे हैं कि एक हलफनामे पर दस्तखत करें, जो संसद में ली जाने वाली शपथ से भी बड़ी शपथ है. हमने संसद में शपथ ली है, हम सार्वजनिक तौर पर सबकुछ कह रहे हैं और आपको सबूत भी दिखा रहे हैं.' उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी के दावों पर दोहाया और कहा कि विधानसभा चुनाव में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि वे जिसे भी वोट देंगे वही जीत जाएगा.

यह भी पढ़ें: अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे

'लोकतंत्र कोई मजाक नहीं'

प्रियंका ने कहा कि जब तक वे जांच नहीं करेंगे, तब तक कैसे गलत हो सकते हैं. यह हमारे देश का लोकतंत्र है, कोई मजाक नहीं है. यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है. अगर उन्होंने इसकी जांच नहीं की है तो वे इसे बकवास नहीं कह सकते.' प्रियंका ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे खेद है कि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है. अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा और एक पार्टी के प्रति है तो उन्हें इस पर फिर से गौर करने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरे लोग सत्ता में होंगे और फिर इन लोगों को जवाब देना होगा.

FAQ

❓ प्रियंका गांधी कहां से सांसद हैं?
प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। इस सीट से पहले उनके बड़े भाई राहुल गांधी सांसद थे।
❓ राहुल गांधी किस सीट से सांसद हैं?
राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं। इससे पहले इस सीट पर उनकी मां सोनिया गांधी सांसद थीं।

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

priyanka gandhi

Trending news

Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
;