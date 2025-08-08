'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो...', राहुल के बाद प्रियंका ने चुनाव आयोग को सुनाई खरी-खरी

Priyanka Gandhi: गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' से जुड़ा डाटा सार्वजनिक किया और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए. जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी शपथ पत्र मांगा और कहा कि आप यह रिपोर्ट हमें भेजें. इसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी केवल भाजपा के प्रति है, तो उन्हें फिर से विचार करने की जरूरत है.

गुरुवार को 'वोट चोरी' से जुड़ा डाटा सार्वजनिक करने के बाद तीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है. साथ ही चुनाव अधिकारियों से मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के लिए हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी मांगा था.

हलफनामे पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने कहा,'यह समझ लीजिए, जो हलफनामा वे मांग रहे हैं, वह एक कानून के तहत है जिसमें आपको 30 दिनों के अंदर याचिका देनी होती है, अन्यथा कुछ नहीं होगा. तो वे हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा हुआ है. अगर यह अनजाने में हुआ है तो इसकी जांच करें. चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को मशीन-पठनीय प्रारूप में क्यों नहीं दे रहा है और इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है?'

'हमने संसद में शपथ ली है'

प्रियंका ने आगे कहा,'आप कह रहे हैं कि एक हलफनामे पर दस्तखत करें, जो संसद में ली जाने वाली शपथ से भी बड़ी शपथ है. हमने संसद में शपथ ली है, हम सार्वजनिक तौर पर सबकुछ कह रहे हैं और आपको सबूत भी दिखा रहे हैं.' उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी के दावों पर दोहाया और कहा कि विधानसभा चुनाव में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि वे जिसे भी वोट देंगे वही जीत जाएगा.

'लोकतंत्र कोई मजाक नहीं'

प्रियंका ने कहा कि जब तक वे जांच नहीं करेंगे, तब तक कैसे गलत हो सकते हैं. यह हमारे देश का लोकतंत्र है, कोई मजाक नहीं है. यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है. अगर उन्होंने इसकी जांच नहीं की है तो वे इसे बकवास नहीं कह सकते.' प्रियंका ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे खेद है कि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है. अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा और एक पार्टी के प्रति है तो उन्हें इस पर फिर से गौर करने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरे लोग सत्ता में होंगे और फिर इन लोगों को जवाब देना होगा.