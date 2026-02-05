राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, बोलीं- डर गई है सरकार इसलिए नहीं दिया जा रहा बोलने

संसद के बजट सत्र के दौरान एक बार फिर सियासत गरमा गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा उन्हें “अबोध” कहे जाने पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस टिप्पणी को न सिर्फ असंवैधानिक बताया, बल्कि इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश भी करार दिया.

“क्या ऐसे किसी से बात की जाती है?”

संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, “राहुल गांधी को बोलने दिया जाना चाहिए. क्या यह किसी से बात करने का तरीका है? आखिर सरकार किस बात से डर रही है?” उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि क्या सरकार इस बात से डरती है कि राहुल गांधी किसी किताब का हवाला देंगे, एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करेंगे या फिर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल पूछेंगे?

‘अबोध बालक’ टिप्पणी से भड़की कांग्रेस

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राज्यसभा में जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें “अबोध” और “अहंकारी” बताया. नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा कि वे अपनी पार्टी को “एक अबोध व्यक्ति का बंधक” न बनाएं.

संसद में क्यों मचा बवाल?

अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ. लोकसभा में राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन भाजपा सदस्यों ने विरोध किया. वजह थी राहुल का बयान, जो शायद सरकार को पसंद नहीं आया. फिर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, "अपनी पार्टी को किसी अबोध और अहंकारी व्यक्ति का बंधक मत बनाओ." नड्डा ने ये भी जोड़ा कि लोकसभा की कार्यवाही राज्यसभा में नहीं उठाई जा सकती, ये पुराने नियम हैं. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनिंदा नियमों का इस्तेमाल कर रही है. एक तरफ विपक्ष को चुप कराओ, दूसरी तरफ खुद व्यक्तिगत टिप्पणियां करो. संसद में ये गर्मागर्मी तब और बढ़ गई जब खड़गे ने आरोप लगाया कि राहुल को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा.

राजीव शुक्ला ने उठाए नियमों पर सवाल

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने नड्डा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती, तो फिर यह टिप्पणी कैसे की गई? उन्होंने इसे संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ बताया.

बीजेपी का पलटवार

जेपी नड्डा ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सभी सवालों का जवाब देने को तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया. नड्डा के मुताबिक, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहले ही बयान दे चुके हैं.

संसद में हंगामा, माहौल गर्म

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नियमों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को चुप कराने के लिए कर रही है, जबकि खुद व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से नहीं चूकती.

क्या है असली मुद्दा?

कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी चीन सीमा विवाद, भारत-अमेरिका व्यापार डील और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर उन्हें रोका गया. वहीं बीजेपी इसे संसदीय प्रक्रिया का मामला बता रही है.