आर्टिकल 370 पर पहली बार प्रियंका गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ये असंवैधानिक तरीका है

नई दिल्ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में आर्टिकल 370 खत्‍म होने के बाद पहली बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले पर बयान दिया है. प्रियंका ने मंगलवार को कहा कि जिस तरह से यह सब कुछ किया गया वह पूरी तरह से असंवैधानिक था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के विरूद्ध था. इस तरह के काम किए जाने पर नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जिनका पालन नहीं किया गया था. अपने एक दिवसीय दौरे पर सोनभद्र के उम्भा गांव पहुंचीं प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक था.

उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी करने के लिए नियम बने हैं. उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए. लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया. इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद दी थी. प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, 'ईद मुबारक! खास तौर पर कश्मीर की मेरी बहनों-भाइयों को जो भयानक बंदिशें और दिक्कतें झेल रहे हैं.

Priyanka Gandhi Vadra, Congress on #Article370: The manner in which it has been done is completely unconstitutional & it's against all the principles of democracy, there are rules to be followed when such things are done, which were not followed. pic.twitter.com/av4RAsATNi

