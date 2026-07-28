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पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया...? प्रियंका गांधी ने कहा- PM को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना होगा

Monsoon Parliament Session 2026: संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक को रोकने के लिए लाए गए कानून पर चर्चा करते हुए कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वा़ड्रा ने सरकार पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर रील्स और कई अन्य मामलों को लेकर अपनी बात रखी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 28, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:48 PM IST
पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया...? प्रियंका गांधी ने कहा- PM को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना होगा
Image Credit: प्रियंका गांधी वाड्रा.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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