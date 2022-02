यूपी चुनाव: रामपुर में प्रचार के बीच मोटर मैकेनिक से क्यों मिलीं प्रियंका गांधी वाड्रा? वीडियो वायरल

लखनऊ: यूपी में असेंबली चुनावों (UP Assembly Election 2022) के लिए चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वे सड़क पर एक मैकेनिक को चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बताती हुई नजर आ रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) रामपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही थीं. उसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक मोटर मैकेनिक को पार्टी का घोषणा पत्र पकड़ाया और उसके पास बैठकर डिटेल में उसके बारे में बताने लगीं. प्रियंका ने मैकेनिक को बताया कि प्रदेश और रामपुर के लिए कांग्रेस के बड़े वादे क्या हैं और वह कैसे उन्हें पूरा कर सकती है.

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra explains her party's manifesto for UP Assembly elections to a motor mechanic in Rampur pic.twitter.com/Yww7yi1q8p

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022