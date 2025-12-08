पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों... जब भरी संसद में प्रियंका गांधी ने कर दी PM की तारीफ!

Priyanka Gandhi on Vande Mataram in Lok Sabha: संसद का शीतकालीन सत्र अपने पूरे जोर पर है और लोकसभा में कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहसें जारी हैं. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में वंदे मातरम् पर एक विशेष बहस की औपचारिक शुरुआत की. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह क्षण ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार संसद में वंदे मातरम् जैसे राष्ट्रभावना से जुड़े विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है. इस दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम् की डिबेट में पीएम मोदी की तारीफ कर दी.

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं. बस एक कमजोरी है कि वो तथ्यों के मामले में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं. प्रियंका गांधी ने कहा आगे कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस करके असली स्वतंत्रता सेनानियों से देश वासियों का ध्यान हटाना चाहती है. उन्होंने कहा कि आप अतीत में जीते हैं और भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहते.

प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज

लोकसभा में वंदे मातरम् पर की डिबेट पर पीएम मोदी के भाषण का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा आज इस चर्चा को पीएम ने शुरू किया. पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं यह कहने में कोई झिझक नहीं है, बस थोड़ा लंबा है. बस एक कमजोरी है उनकी तथ्यों के मामले में कमजोर हो जाते हैं. उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि मैं तो जनता की प्रतिनिधि हूं कलाकार नहीं हूं. प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि 'तथ्यों को तथ्य के रूप में सदन में रखना चाहती हूं. वंदे मातरम् की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने कहा 1896 में रवींद्र नाथ ने ये एक अधिवेशन में ये गीत गाया गया ये अधिवेशन कांग्रेस का था. वंदे मातरम् की क्रोनॉलॉजी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहले दो अंतरे लिखे थे. 1882 में उपन्यास आनंदमठ प्रकाशित किया, इसमें चार अंतरे और जोड़े गए थे.

वंदे मातरम् पर कब हुई सांप्रदायिक सियासत?

प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बताया कि साल 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने यह गीत गाया था. उसके बाद साल 1905 में रवींद्रनाथ टैगोर ये गीत गाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में उतरे. ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है. 1930 के दशक में जब देश में सांप्रदायिक सियासत उभरने लगी तब ये गीत विवादित होने लगा. 1937 में नेताजी कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कर रहे थे. प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर 1937 का लेटर उन्होंने सुनाया लेकिन इससे पहले उन्होंने नेहरू को एक चिठ्ठी लिखी थी, इसका पीएम मोदी ने जिक्र नहीं किया.

आखिर इस गीत की बहस के पीछे की असली वजह क्या है?

प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम् को देश की आत्मा बताते हुए इस गीत की तारीफ की और सवाल किया कि आखिर इस बहस के पीछे की असली वजह क्या है? प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव सुधारों पर बहस आप नहीं करवाना चाहते हैं. जब तक यह बहस नहीं लाई गई. उनका आरोप था कि सरकार इस बहस को इसलिए भी लाई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं. प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार असली स्वतंत्रता सेनानियों से ध्यान हटाना चाहती है. उन्होंने कहा कि आप अतीत में जीते हैं और भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहते.

