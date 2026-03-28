कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग

Karnataka SSLC Hindi Exam Row: कर्नाटक में कई कन्नड़ समर्थक संगठनों ने SSLC (10वीं) की परीक्षाओं में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. कर्नाटक में कन्नड़ भाषा समर्थक संगठनों ने SSLC हिंदी एग्जाम पर बैन लगाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया. कन्नड़ ग्रुप्स ने राज्य में SSLC हिंदी एग्जाम पर बैन लगाने की मांग करते हुए जमकर बवाल मचाया. कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 31 मार्च को होने वाले हिंदी एग्जाम का विरोध किया है. इसके बाद कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन बोर्ड ने हिंदी की परीक्षा कराने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है. शिक्षा विभाग ने परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम चाक-चौबंद किए जाने की मांग की है.

कन्नड़ समर्थकों का हंगामा

कर्नाटक की राजधानी में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने हिंदी की परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए अपना एजेंडा पेश किया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कन्नड़ भाषा के बचे रहने के लिए उनकी मांग स्वीकर होनी चाहिए. कन्नड़ भाषा को बचाने की जरूरत है, जिसका हजारों साल का इतिहास है. प्रदर्शनकारियों ने 31 मार्च को हिंदी एग्जाम सेंटर में घुसकर एग्जाम रोकने की चेतावनी दी है . जिसके बाद शिक्षा विभाग ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है.

कन्नड़ भाषा के पैरोकार संगठनों का आरोप है कि यह हिंदी को राज्य के छात्रों पर थोपने का प्रयास है. इसलिए वो मार्च महीने की शुरुआत से ही इस एग्जाम पर बैन लगाने या इसे स्वैच्छिक बनाने की मांग कर रहे हैं.

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शिक्षा मंत्री का बयान

कर्नाटक के शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने शुक्रवार को कहा, 'माध्यमिक विद्यालय परिवीक्षा प्रमाणपत्र (एसएसएलसी) परीक्षा में तीसरी भाषा के प्रश्नपत्र के लिए अंकों पर आधारित मूल्यांकन को ग्रेडिंग प्रणाली से बदल दिया गया है. ये फैसला वर्तमान एसएसएलसी परीक्षा सत्र से प्रभावी होगा. संशोधित प्रणाली के तहत, तीसरी भाषा के प्रश्नपत्र में प्राप्त अंक छात्र के अंतिम कुल स्कोर में शामिल नहीं किए जाएंगे. हालांकि सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा.

इसका मतलब ये हुआ कि एसएसएलसी मूल्यांकन के कुल अंक 625 से घटकर 525 हो जाएंगे. यानी राज्य शिक्षा बोर्ड ने तीसरी भाषा के मूल्यांकन को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय, अंकों को ग्रेडिंग प्रणाली से बदलने का निर्णय लिया है. छात्रों को अब अंकों के बजाय ग्रेड - ए, बी, सी या डी - दिए जाएंगे, जिससे इस विषय में फेल होने का डर कम होगा. तीसरी भाषा के लिए उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और यह परिवर्तन पाठ्यक्रम में सभी तीसरी भाषा विकल्पों पर समान रूप से लागू होगा.