Advertisement
trendingNow13113379
Hindi Newsदेशजल्द आएगी गुड न्यूज़! जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले CM उमर अब्दुल्ला?

जल्द आएगी गुड न्यूज़! जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले CM उमर अब्दुल्ला?

Omar Abdullah: 'रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर वचन न जाई'. श्रीरामचरित मानस में लिखी चौपाई सतयुग ही नहीं, कलियुग में भी जुबान का पक्का होने का पैमाना मानी जाती है. राजनीति में जो नेता अंतरात्मा की आवाज सुनकर जनता से किए वादे निभाते हैं वही इसे चरितार्थ कर पाते हैं. कुछ यही छटपटाहट उमर अब्दुल्ला में दिखाई दे रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जल्द आएगी गुड न्यूज़! जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले CM उमर अब्दुल्ला?

Jammu Kashmir news: 'जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे'... यह वादा करते सत्ता में आए उमर अब्दुल्ला, शपथ ग्रहण के दिन से लेकर आजतक उस वादे को पूरा करने के लिए जो कुछ करते बन पड़ा है, बिना थके-बिना रुके कर रहे हैं. बीजेपी से लाख शिकायतों के बावजूद वो अपना वादा पूरा कराने के लिए पीएम मोदी की तारीफ करने से नहीं चूकते. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की तरह वो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला नहीं बोलते. अटल टनल का उद्घाटन हो या कोई और योजना अब्दुल्ला उसका क्रेडिट अकेले न लेकर केंद्र का शुक्रिया करते हैं. केंद्र सरकार के साथ कंधा मिलाकर चलने की प्रतिबद्धता हो या मजबूरी, उनकी इस अदा से उनके समर्थकों को लगता है कि वो इसी कार्यकाल में केंद्र सरकार से मिलकर अपना वादा पूरा करा लेंगे.  

'उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है'

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस जरूर मिलेगा. भले ही उम्मीद से अधिक समय लगा हो, लेकिन इंतजार ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा. हालांकि जल्द समाधान की उम्मीद थी, केंद्र के साथ बातचीत जारी है. प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस में ज्यादा समय लगा है. हमें उम्मीद थी कि अब तक राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है. हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं...अब उम्मीद बढ़ गई है कि हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Omar AbdullahJammu Kashmir

Trending news

खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
IMD
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...