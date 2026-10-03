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IIT बॉम्बे में प्रोफेसर डूला से 8-10 घंटे पूछताछ, साहिल वाकोडे की मौत पर सभी आरोपों से किया इनकार

Sahil Wakode Death Investigation: IIT बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे के आत्महत्या वाले मामले को लेकर प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का बयान दर्ज कर लिया गया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर से लगभग 8-10 घंटे तक पूछताछ की.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 03, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:56 AM IST
IIT बॉम्बे में प्रोफेसर डूला से 8-10 घंटे पूछताछ, साहिल वाकोडे की मौत पर सभी आरोपों से किया इनकार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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