/IIT बॉम्बे में प्रोफेसर डूला से 8-10 घंटे पूछताछ, साहिल वाकोडे की मौत पर सभी आरोपों से किया इनकार

IIT Bombay Suicide Case : IIT बॉम्बे में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट साहिल वाकोडे की मौत को लेकर अभी तक जांच चल रही है. इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का बयान दर्ज कर लिया है. उनके लगभग 8-10 घंटे तक पूछताछ की गई. प्रोफेसर डूला ने अपने ऊपर लगे किसी भी तरह के आरोपों को खारिज किया है. प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने इंस्टीट्यूट के नियमों के मुताबिक ही अपना काम किया. उन्होंने छात्र पर किसी भी तरह से जातिसूचक टिप्पणी के आरोपों को खारिज किया.
प्रोफेसर डूला ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया था और न ही कोई जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया और न ही ऐसी कोई टिप्पणी की. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी गलत बताया. उम्मीद जताई जा रही है कि सूर्यनारायण डूला का बयान दर्ज होने से क्राइम ब्रांच की जांच में तेजी आएगी.
क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर डूला से IIT बॉम्बे के पवई कैंपस में ही पूछताछ की. इससे पहले क्राइम ब्रांच की ओर से लगभग 40 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, जिनमें साहिल के माता-पिता, IIT के कर्मचारी, हॉस्टल स्टाफ और छात्र भी शामिल थे. पुलिस ने साहिल के 2 मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा है.
साहिल वाकोड IIT बॉम्बे में B.Tech के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे. 18 सितंबर 2026 को उनकी मौत हो गई थी. जांच के दौरान पाया गया कि वह क्लास में उसी दिन मिड-सेमेस्टर एग्जाम के दौरान ChatGPT से नकल करते हुए पकड़े गए थे. इस दौरान एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर साहिल के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए. परिवार का कहना है कि साहिल ने उन्हें अपने साथ जातिसूचक टिप्पणियां और जाति के आधार पर भेदभाव किए जाने की बात कही थी.
प्रोफेसर डूला ने जांच के दौरान साहिल के पेरेंट्स की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने साहिल को जातिसूचक टिप्पणी या किसी भी तरह से भेदभाव-परेशान करने के आरोपों से भी इनकार किया. प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने संस्थानों के नियमों का ही पालन किया. IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर डूला को उनके सभी पदों से हटा दिया है. मामले को लेकर पुलिस आत्महत्या के दौरान हुई घटनाओं, साहिल और प्रोफेसर डूला के बीच बातचीत और उनकी मौत से पहले ही परिस्थितियों को जोड़कर देख रही है. IIT बॉम्बे की ओर से भी मामले की जांच के लिए 10 मेंबर वाली कमेटी का गठन किया गया है.