/IIT बॉम्बे में प्रोफेसर डूला से 8-10 घंटे पूछताछ, साहिल वाकोडे की मौत पर सभी आरोपों से किया इनकार

प्रोफेसर डूला ने जांच के दौरान साहिल के पेरेंट्स की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने साहिल को जातिसूचक टिप्पणी या किसी भी तरह से भेदभाव-परेशान करने के आरोपों से भी इनकार किया. प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने संस्थानों के नियमों का ही पालन किया. IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर डूला को उनके सभी पदों से हटा दिया है. मामले को लेकर पुलिस आत्महत्या के दौरान हुई घटनाओं, साहिल और प्रोफेसर डूला के बीच बातचीत और उनकी मौत से पहले ही परिस्थितियों को जोड़कर देख रही है. IIT बॉम्बे की ओर से भी मामले की जांच के लिए 10 मेंबर वाली कमेटी का गठन किया गया है.