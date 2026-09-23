/IIT बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या के बाद प्रोफेसर पर गिरी गाज... छुट्टी पर भेजे गए डूला, खुलेगा सुसाइड का राज!

आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद तनाव पसरा हुआ है. इस मामले में संस्थान के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का नाम सामने आया है, जिनको जांच के बीच छुट्टी पर भेज दिया गया है. आत्महत्या की जांच के लिए 10 सदस्यों की हाईलेवल कमेटी बनाई गई है, जो एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी.
इंस्टीट्यूट के छात्र वाकोडे की मौत के बाद डूला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जाति आधारित भेदभाव जैसे आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक के दूसरे साल के छात्र वाकोडे का शव 18 सितंबर की शाम को पवई कैंपस में उनके हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ मिला था. यह घटना मिड सेमेस्टर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद हुई.
एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक, डूला उसी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं और परीक्षा के दौरान इनविजिलेटर के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने तय नियमों के अनुसार मोबाइल फोन के कथित इस्तेमाल की जानकारी इंस्टीट्यूट के अधिकारियों को दी थी.
शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि वाकोडे ने परीक्षा का प्रश्न पत्र एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था. हालांकि, बाद में इंस्टीट्यूट ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले की जांच चल रही है.
क्राइम ब्रांच कर सकती है पूछताछ
इस बीच, मुंबई क्राइम ब्रांच वाकोडे की मौत की जांच के हिस्से के तौर पर डूला से पूछताछ कर सकती है. अधिकारियों ने बताया कि प्रोफेसर का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, जबकि जांचकर्ताओं ने छात्र के माता-पिता से बात कर ली है. वाकोडे की मां सोनाली वाकोडे ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने परिवार को बताया था कि उसे अपनी जाति के आधार पर अपमान, गाली-गलौज और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था.
रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे ने खास तौर पर डूला का नाम लिया था और आरोप लगाया था कि प्रोफेसर ने जातिगत अंतर का जिक्र करते हुए टिप्पणियां की थीं. उन्होंने आगे दावा किया कि वाकोडे ने परिवार को बताया था कि ऐसा कथित व्यवहार लगभग तीन महीनों से चल रहा था.
ये आरोप जांच का हिस्सा हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. छात्र के माता-पिता ने मंगलवार को अपने बेटे की मौत के सिलसिले में डूला की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. डूला को पहले आईआईटी बॉम्बे में डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के पद से हटा दिया गया था.