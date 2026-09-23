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IIT बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या के बाद प्रोफेसर पर गिरी गाज... छुट्टी पर भेजे गए डूला, खुलेगा सुसाइड का राज!

IIT बॉम्बे में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है. साथ ही उनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर सकती है. छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद कैंपस में तनाव पसरा हुआ है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 23, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:30 AM IST
IIT बॉम्बे में छात्र की आत्महत्या के बाद प्रोफेसर पर गिरी गाज... छुट्टी पर भेजे गए डूला, खुलेगा सुसाइड का राज!
Image Credit: फोटो- AI

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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