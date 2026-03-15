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Hindi Newsदेशपंजाब में निवेश करें आपको पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी..., इन्वेस्टर्स समिट में CM भगवंत सिंह मान ने दिया भरोसा

'पंजाब में निवेश करें आपको पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी...', इन्वेस्टर्स समिट में CM भगवंत सिंह मान ने दिया भरोसा

Punjab news: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रबंधकों और साझेदारों की प्रशंसा करते हुए कहा, 'मैं समागम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए बधाई देता हूं. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत करने वाला हर अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा का पात्र है. मैं उद्योग जगत के उन नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जो राज्य में निवेश करने के लिए यहां आए हैं.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:05 PM IST
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'पंजाब में निवेश करें आपको पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी...', इन्वेस्टर्स समिट में CM भगवंत सिंह मान ने दिया भरोसा

Progressive Punjab Investors' Summit 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में तीन-दिवसीय प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के अंतिम दिन उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से पूरा सहयोग और रियायतों का भरोसा दिया. वैश्विक और राष्ट्रीय निवेशकों की मजबूत साझेदारी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस सम्मेलन ने औद्योगिक विकास के लिए ऐसा माहौल बनाया है, जो राज्य की आर्थिक तरक्की को और रफ्तार देगा. उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सम्मेलन के दौरान दिए गए निवेश प्रस्तावों और प्रोजेक्ट्स की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 6 महीने बाद समीक्षा सत्र बुलाएगी.

ऐतिहासिक प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के समापन वाले दिन कारोबारी दिग्गजों के साथ विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस सम्मेलन में शामिल होने और राज्य की आर्थिक तरक्की में सक्रिय साझेदार बनने के लिए यहां आए सम्मानित व्यक्तित्वों के समर्पण को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे.

राज्य के लोगों के जुनून और जज्बे के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देश और लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि देश हमारे लिए सबसे आगे है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक नया उभरता क्षेत्र है लेकिन मानव मस्तिष्क इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो मानव संसाधन के विकास के लिए अच्छा है. यह देखकर खुशी होती है कि नीति निर्माण के फैसलों में कारोबारी तेजी से ध्रुव बनकर उभर रहे हैं.

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सम्मेलन के दौरान हुए विचार-विमर्श का हवाला देते हुए सीएम ने ये भी कहा, 'प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के तीन दिनों के दौरान करीब 30 श्रृंखलाबद्ध सत्र करवाए गए, जो राज्य के आर्थिक विकास को और तेज करने में अधिक मददगार सिद्ध होंगे. उन्होंने कहा कि राज्य को तेज विकास की लीक पर डालने के अलावा यह सम्मेलन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा. उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन राज्य से युवाओं के विदेशों की ओर पलायन को रोकने और तरक्की व खुशहाली के नए युग की शुरुआत के लिए बेहद जरूरी हैं.

निवेशकों की साझेदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोग राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में साझेदार बनने के लिए खुद-ब-खुद आगे आ रहे हैं. यह पंजाब में तरक्की और खुशहाली को हुलार देगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा. 

रोजगार और उद्योग पर सरकार के ध्यान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उद्योगपतियों के सहयोग से सभी लक्ष्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे. पहले दिन से ही मेरा उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करना रहा है ताकि उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर उन्हें नशों के खतरे से दूर रखा जा सके. मैं उद्योगपतियों से अपील करता हूं कि वे पंजाब के दूत के रूप में काम करें और पंजाब की विशेषताओं जैसे कारोबार करने में आसानी और सबसे अनुकूल व्यापारिक माहौल को अन्य राज्यों में अपने साथियों तक पहुंचाएं. हमारा उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक निवेश सुनिश्चित करते हुए पंजाब को देश का औद्योगिक केंद्र बनाना है.

सीएम मान ने कहा, पंजाब औद्योगिक विकास के लिए अधिक अनुकूल माहौल पेश करता है. राज्य निर्माण क्षेत्र का केंद्र है और फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अन्य क्षेत्रों में देश का नेतृत्व करता है. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और बरिंदर गोयल, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा आदि ने भी आयोजन में मौजूद अतिथियों को संबोधित किया.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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