Advertisement
trendingNow12949237
Hindi Newsदेश

'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', हाईकोर्ट ने किस मामले में सुनाया ये फैसला?

High Court Verdict: कोर्ट ने कहा, 'सेना के जवान लगातार ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जहां मानसिक और शारीरिक तनाव उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है. ऐसे हालात में कैंसर जैसी बीमारियों का विकसित होना सेवा से असंबंधित नहीं माना जा सकता.' 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', हाईकोर्ट ने किस मामले में सुनाया ये फैसला?

High Court Verdict: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना के एक जवान की कैंसर से मौत के मामले में विशेष पारिवारिक पेंशन देने के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेना में लंबे समय तक रहने वाला तनाव और मानसिक दबाव भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का एक संभावित कारण हो सकता है. कोर्ट ने माना कि सैनिकों को अपने सेवा काल के दौरान कठोर परिस्थितियों, अनुशासन और निरंतर तनावपूर्ण माहौल में काम करना पड़ता है. ऐसे में अगर किसी जवान की मृत्यु कैंसर जैसी बीमारी से होती है, तो इसे सेवा से जुड़ी परिस्थितियों का परिणाम माना जा सकता है.

कोर्ट ने कहा, 'सेना के जवान लगातार ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जहां मानसिक और शारीरिक तनाव उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है. ऐसे हालात में कैंसर जैसी बीमारियों का विकसित होना सेवा से असंबंधित नहीं माना जा सकता.' यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने जवान के परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन देने के पहले से जारी आदेश को सही ठहराया और उसे बरकरार रखा. कोर्ट का यह फैसला न केवल जवान के परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका सेना के जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उनकी सेवा से सीधे जुड़ा हुआ मानती है.

हाईकोर्ट ने खारिज की आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल की याचिका
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2019 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT), चंडीगढ़ द्वारा दिए गए विशेष पारिवारिक पेंशन के आदेश को चुनौती दी गई थी. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में जवान की मां कुमारी सलोचना वर्मा को उनके बेटे की मौत की तारीख से विशेष पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि सेना में सेवाकाल के दौरान सैनिकों को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक तनाव में रहना पड़ता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है. इसलिए यह बीमारी सेवा से जुड़ी मानी जा सकती है और ऐसे मामलों में परिवार को विशेष पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2003 में हुई थी सैनिक की भर्ती तब वह पूरी तरह स्वस्थ्य था
हाईकोर्ट ने कहा कि सलोचना वर्मा का बेटा 12 दिसंबर 2003 को पूरी तरह स्वस्थ होकर सेना में भर्ती हुआ था, यानी उसे बीमारी सेवा के दौरान ही हुई. अदालत ने माना कि कैंसर अचानक नहीं होता, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य कोशिकाएं धीरे-धीरे कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में बदलती हैं और यह प्रक्रिया लगातार मानसिक व शारीरिक तनाव के कारण तेज़ हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि जवान ने लगभग छह वर्षों तक सेना में कठिन परिस्थितियों में सेवा दी, जहां पोस्टिंग, मौसम और ड्यूटी की मानसिक चुनौतियां उसकी जीवनशैली का हिस्सा थीं. इसलिए यह माना जा सकता है कि उसकी बीमारी का सीधा संबंध सेना की सेवा परिस्थितियों से था.

यह भी पढ़ेंः 'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

High courtPunjab

Trending news

'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
High court
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
Crime news in Hindi
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
;