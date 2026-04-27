DNA: जमात-ए-इस्लामी के 'जामिया' पर 'ताला' लगा,साउथ कश्मीर के सबसे बड़े मदरसे का 'शटर डाउन'

Jammu-Kashmir News: जमात-ए-इस्लामी कश्मीर का टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ. केंद्र सरकार ने इस गुट पर वर्ष 2029 तक बैन भी लगा दिया लेकिन जमात ने कश्मीर में अपनी जड़ें इतनी फैला ली थीं कि उनकी जांच आज तक जारी है.
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Kashmir Madrasa: कश्मीर के शोपियां में 47 साल पुराने जामिया-सिराज-उल-उलूम को सोमवार को सील कर दिया गया है. प्रशासन ने ये कार्रवाई UAPA यानी आतंक रोधी नियम के तहत की गई है. प्रशासन के मुताबिक मदरसे की फंडिंग और खर्च में बड़ा फर्क पाया गया था जो टेरर फंडिंग का संकेत देता है. प्रशासन का ये भी दावा है कि इस मदरसे का संबंध प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से भी है. ये भी मदरसे को सील करने के पीछे एक बड़ी वजह है.
कभी इस मदरसे में 600 से लेकर 800 तक छात्र पढ़ते थे. लेकिन मदरसे पर सील का पोस्टर लगा हुआ है और बाहर सिर्फ सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं. मदरसे पर कार्रवाई टेरर फंडिंग के शक में की गई है लेकिन कश्मीर में बैठी प्रोपेगेंडा लॉबी ने इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बना लिया है. पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया है. दूसरी तरफ नेशनल कांफ्रेंस के सांसद रुहुल्ला आगा मेहदी ने मदरसे पर कार्रवाई के विरोध में एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया है.
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मेहदी ने लिखा है- जिस मदरसे को बंद किया गया, वहां 800 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे. इस मदरसे से डॉक्टर, विद्वान और अलग-अलग क्षेत्रों के पेशेवर निकले थे. इस तरह की कार्रवाई करके कश्मीरियों से उनका हक छीना जा रहा है.
कश्मीरियों से हक छीनना एक ऐसा जुमला बन गया है जिसे कश्मीर के ये कथित ठेकेदार कहीं भी चिपका देते हैं. अगर बात इस मदरसे यानी जामिया-सिराज-उल-उलूम की करें तो यहां से कौन-कौन निकला है, वो देखना भी जरूरी है.
#DNAमित्रों | जमात-ए-इस्लामी के 'जामिया' पर 'ताला' लगा,साउथ कश्मीर के सबसे बड़े मदरसे का 'शटर डाउन'#DNA #DNAWithRahulSinha #JammuKashmir #Madarasa @RahulSinhaTV pic.twitter.com/GJMHvBWP3a
— Zee News (@ZeeNews) April 27, 2026
इस मदरसे का सबसे कुख्यात छात्र था सज्जाद अहमद बट. ये नाम आपको सुना-सुना लग रहा होगा. सज्जाद अहमद बट वही आतंकी है जिसने वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया था. इस कायराना आतंकी हमले में CRPF के 40 बहादुरों ने अपनी कुर्बानी दी थी. जब पुलवामा हमले के बाद जांच की गई थी तो इस मदरसे के प्रबंधन ने खुद कबूला था कि मदरसे में पढ़ चुके 11 छात्र आतंकी बने. जिनमें पीएचडी आतंकी कहे जाने वाला मोहम्मद शफी बट और कुख्यात आदिल अहमद शामिल थे.
ये सभी अलग-अलग एनकाउंटर्स में मारे गए. खास बात ये है कि इस मदरसे के अधिकतर छात्र पाकिस्तानी आतंकी गुट यानी लश्कर और जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे. इसी वजह से जामिया-सिराज-उल-उलूम एजेंसियों की टारगेट पर आया और अब इसपर कार्रवाई की गई है.
इस मदरसे से ना सिर्फ आतंकी बल्कि OGW यानी आतंकियों की मदद करने वाले ओवर ग्राउंड वर्कर भी निकले हैं. वर्ष 2020 में जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां से 3 ओवर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए थे. तब पूछताछ में पता चला था कि ये तीनों जमात-ए-इस्लामी से जुड़े थे और शोपियां के इसी मदरसे से पढ़कर निकले थे. सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि इस मदरसे के उस्ताद यानी कथित शिक्षक भी आतंकवादी बन चुके हैं.
शोपियां के इसी मदरसे में शौकत अहमद शेख पढ़ाता था. शौकत अहमद लश्कर से जुड़ा था और वो लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती का काम देखता था. जांच एजेंसियों के मुताबिक शौकत ने 20 से ज्यादा छात्रों का ब्रेनवॉश किया था. जांच पूरी होने के बाद शौकत को NIA ने गिरफ्तार कर लिया था.
पढ़ाने वाला भी आतंकी और पढ़ने वाले भी आतंकी. अब भी अगर कोई शख्स इस मदरसे से डॉक्टर और विद्वानों को जोड़ता है. तो इतना ही कहा जा सकता है कि या वो तो व्यक्ति अज्ञानी है या फिर प्रोपेगेंडा कर रहा है. प्रशासन की कार्रवाई के बाद मदरसे के प्रबंधन से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं. वो बार-बार कह रहे हैं कि जमात-ए-इस्लामी से उनका कोई रिश्ता नहीं है.
आज मदरसे को चलाने वाले लोग जांच में सहयोग का दम भर रहे हैं. अगर इन लोगों ने अपने मदरसे पर नजर रखी होती, पुलिस को वक्त पर आतंकी विचारधारा या गतिविधियों के बारे में बताया होता. तो आज सफाई देने का दिन ही नहीं आता. रही बात जमात-ए-इस्लामी की तो ये जग-जाहिर है कि जमात-ए-इस्लामी कश्मीर का सबसे बड़ा टेरर वेपन मदरसे ही थे. ये वो सच है, जिसे कोई लाख दुहाई देने के बाद भी बदल नहीं सकता.
जमात-ए-इस्लामी ने फलह-ए-आम नाम का एक ट्रस्ट बनाया था. ये ट्रस्ट मदरसों को फंड देता था और एक वक्त था जब घाटी के 300 से ज्यादा मदरसे इस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे.जमात से जुड़े मदरसों में गरीब घरों के बच्चों को ही जगह दी जाती थी. लेकिन ये कोई चैरिटी नहीं थी. जमात के सदस्य इन गरीब बच्चों का ब्रेनवॉश करते थे. इन बच्चों को जिहाद के गलत अर्थ पढ़ाए जाते थे और फिर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग के लिए सरहद पार यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भेज दिया जाता था.
जमात-ए-इस्लामी कश्मीर का टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ. केंद्र सरकार ने इस गुट पर वर्ष 2029 तक बैन भी लगा दिया लेकिन जमात ने कश्मीर में अपनी जड़ें इतनी फैला ली थीं कि उनकी जांच आज तक जारी है. जांच के इसी सिलसिले में अब शोपियां का ये मदरसा निशाने पर आया है. मदरसों और आतंक के इसी कनेक्शन को लेकर इस्लामिक स्कॉलर शेख मोहम्मद ताहिर उल कादरी ने एक अहम टिप्पणी की थी.
ताहिर उल कादरी ने कहा था - मदरसों को आतंक के लिए इस्तेमाल करके कट्टरपंथी इस्लाम की छवि को खराब कर रहे हैं. ऐसे आतंकवादी तत्व इंसानियत और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं.
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