'दलित क्रिश्चियन...' कांग्रेस दिलाएगी SC आरक्षण? धर्म बदलने वालों के लिए खुलेगा आरक्षण का रास्ता?

अब हम, उस विवाद का DNA टेस्ट करेंगे..जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. ये विवाद आरक्षण से जुड़ा है. इन दिनों देश में आरक्षण को लेकर काफी बहस चल रही है. आरक्षण के नाम पर कई तरह के बयान आ रहे हैं. आरक्षण को लेकर एक बयान केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन का भी आया है.
तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान सतीशन ने वादा किया है कि वो दलित ईसाइयों को आरक्षण की मांग पर विचार करेंगे. सतीशन के मुताबिक दलित ईसाइयों को उन फायदों और आरक्षण से वंचित रखा गया जो अनुसूचित जाति के लोगों को मिलते हैं. सतीशन के इस बयान के बाद हिंदू संगठन और BJP इसका विरोध कर रही है.
और ये कोई पहली बार नहीं है जब दलित ईसाइयों या दलित मुसलमानों को आरक्षण का वादा किया गया है. समय-समय पर दलित आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा होता रहा है. कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट इनकार के बाद भी आरक्षण का वादा कर दिया जाता है.
#DNAमित्रों | 'दलित क्रिश्चियन'.. कांग्रेस दिलाएगी आरक्षण? कांग्रेस.. अब क्रिश्चियन में 'दलित' ढूंढ रही!#DNA #DNAWithRahulSinha #Dalit #Chrisitan #Congress@rahulsinhatv pic.twitter.com/6jDjMg2eyg
— Zee News (@ZeeNews) September 2, 2026
आज आपको जानना चाहिए कि गैर-सनातनी धर्मों के कथित दलित समुदाय को लेकर संविधान क्या कहता है. क्या इस तरह के आरक्षण के वादे संविधान के मुताबिक सही हैं या फिर सिर्फ तुष्टीकरण की कोशिश है. हिंदू संगठनों के विरोध का आधार क्या है और क्या ऐसे वादे लागू कर दिए गए तो ये हिंदुओं के धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देंगे. लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि केरलम के सीएम ने आरक्षण को लेकर ईसाइयों से क्या वादा किया है.
मित्रो, दलित ईसाई उन लोगों को कहा जाता है जो ऐतिहासिक रूप से भारत की अनुसूचित जातियों यानी SC समुदाय से संबंध रखते थे. लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया. केरल में इन्हें न्यू क्रिश्चियन या परिवर्तित ईसाई भी कहा जाता है. 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में इन्होंने बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन किया. इसका सबसे बड़ा कारण हिंदू समाज में जातिवाद को बताया गया.
लेकिन दलित ईसाइयों का कहना है कि उनकी स्थिति भी हिंदू अनुसूचित जाति की तरह है. उन्हें अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है. इसलिए उन्हें SC श्रेणी में आरक्षण मिले. यानी जाति व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए इनके पुरखों ने अपना धर्म बदल लिया. उन्हें भरोसा दिलाया गया कि ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं है. लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक असमानता का सामना करना पड़ता है. लगभग यही स्थिति देश के हर राज्य में दलित ईसाइयों के साथ है. इन दलीलों के आधार पर वो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आरक्षण मांग रहे हैं और अब केरलम के मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा भी दे दिया है.
केरलम के मुख्यमंत्री ने अभी दलित ईसाइयों को आरक्षण का भरोसा दिया है. इसी आधार पर दलित मुसलमानों से भी वादा किया जा सकता है. वैसे भी मुस्लिम लीग उनकी सरकार में साझीदार है. लेकिन सवाल है कि क्या ईसाई या इस्लाम धर्म मानने वालों को आरक्षण दिया जा सकता है? संविधान और कानून इस पर क्या कहता है, आज ये भी आपको जानना चाहिए. आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है.
इस तरह आज केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले दलित ही SC आरक्षण के दायरे में आते हैं. ईसाई और मुस्लिम धर्म अपना चुके दलित इस सूची से बाहर हैं. समय-समय पर अदालतों ने भी यही रुख अपनाया है. साफ किया है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध मत के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाता है, तो उसका अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा समाप्त हो जाता है. यानी जन्म भले ही अनुसूचित जाति में हुआ हो, लेकिन अगर वो ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसका SC का दर्जा समाप्त हो जाएगा.
24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से SC नहीं माना जा सकता.
* अदालत ने कहा कि अगर किसी SC समुदाय का व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो धर्म परिवर्तन के समय उसका SC दर्जा समाप्त हो जाता है.
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी. अदालत ने स्पष्ट किया था कि संविधान में ये प्रतिबंध पूरी तरह स्पष्ट और अनिवार्य है और इसकी अलग व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है.
जून में मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का एक फैसला दिया. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत हिंदू धर्म के पिछड़े या अनुसूचित वर्ग से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था. मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में क्या टिप्पणी की थी, ये भी आपको जानना चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक उपदेशकों ने सदियों तक प्रचार किया कि उनके धर्म में सामाजिक समानता है. धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद अब ये दावा करना गलत है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच है.
सोचिए, जिस व्यवस्था को संविधान ने, देश की अदालतों ने ठुकरा दिया, उसे लागू करने का भरोसा केरलम के मुख्यमंत्री दे रहे हैं. लेकिन इससे मौजूदा अनुसूचित जाति के लोगों का अधिकार कमजोर होगा. उनके हिस्से का बंटवारा होगा. जो आरक्षण अभी उनको मिलता है, उसमें दूसरे दावेदार भी शामिल हो जाएंगे.
वैसे भी मौजूदा स्थिति में सतीशन का भरोसा सिर्फ जुबानी ही कहा जाएगा क्योंकि दलित ईसाइयों को SC आरक्षण का लाभ देने के लिए 1950 के अनुसूचित जाति आदेश में बदलाव करना होगा. और ये सिर्फ कांग्रेस के संख्या बल से संभव नहीं है.
मित्रो, UPA सरकार के दौरान गठित रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को SC का दर्जा और SC आरक्षण देने की सिफारिश की थी. लेकिन बाद में सरकार ने इस रिपोर्ट को दोषपूर्ण बताते हुए स्वीकार नहीं किया. और अब बिना किसी रिपोर्ट के आधार पर ही वादा किया जा रहा है.