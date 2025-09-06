जब नेहरू के जमाने में हजरतबल दरगाह से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल, भारत और पाकिस्तान में मच गया था बवाल; जानिए क्या थी पूरी घटना
बीते शुक्रवार को श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में लगाए गए संगमरमर को लेकर बड़ा बवाल हुआ था. लोगों ने यहां लगे अशोक स्तंभ की पट्टिका को तोड़ दिया था जिसके कारण एक बार फिर ये दरगाह चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें कि इससे पहले भी ये दरगाह कई बार सुर्खियों में रह चुकी है. हजरतबल दरगाह से पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बालों की चोरी के बाद ये दरगाह सबसे पहले सुर्खियों में आई थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:14 AM IST
Hazratbal Dargah: बीते शुक्रवार को ईद-ए-मिलाद के मौके पर श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में रिनोवेशन के बाद लगाए गए संगमरमर को लेकर बड़ा बवाल हुआ था. लोगों ने यहां लगे अशोक स्तंभ की पट्टिका को पत्थर से मार-मारकर तोड़ दिया था जिसके कारण एक बार फिर ये दरगाह चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें कि इससे पहले भी ये दरगाह कई बार सुर्खियों में रह चुकी है. बता दें, 1963 में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में स्थित हजरतबल दरगाह में एक हैरान करने वाली घटना हुई थी जो कश्मीर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी. इसकी शुरुआत 27 दिसंबर, 1962 को हुई थी जब  पैगम्बर मोहम्मद साहब के बालों का पवित्र अवशेष, जिसे मोई-ए-मुकद्दस के नाम से जाना जाता है, हजरतबल दरगाह से चोरी हो गया. इसके कारण भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अशांति, विरोध और बड़े दंगे हुए थे.

जानें क्या है मोई-ए-मुकद्दस का महत्व

मोई-ए-मुकद्दस एक पवित्र अवशेष है जिसे  पैगम्बर मोहम्मद साहब के बालों का एक कतरा माना जाता है. इसे सैय्यद अब्दुल्ला कश्मीर लाए थे, जो 17वीं शताब्दी में मदीना से भागकर भारत आए थे. इस अवशेष को श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह में स्थानांतरित करने से पहले विभिन्न स्थानों पर रखा गया था. मोई-ए-मुकद्दस की चोरी ने कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और दंगों को जन्म दिया था. इस घटना के कारण भारत-पाकिस्तान के संबंधों में काफी खटास पैदा हो गई थी.

जानकारी के अनुसार, 37 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद, 4 जनवरी, 1963 को मोई-ए-मुकद्दस बरामद किया गया था. हालांकि, लोगों को इसकी प्रामाणिकता पर संदेह था. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए, एक प्रमुख कश्मीरी संत, मीराक शाह काशानी सहित धार्मिक नेताओं के एक समूह को अवशेष की पहचान करने के लिए बुलाया गया. काशानी द्वारा सत्यापन के बाद, 6 फरवरी, 1963 को जनता को अवशेष देखने की अनुमति दी गई.

इस घटना की जांच के लिए नेहरू का पूरा लाव लश्कर कश्मीर पहुंचा था. घटना की जांच की  कमान लाल बहादुर शास्त्री ने संभाली थी. इसके अलावा गृह मंत्री, गुलजारीलाल नंदा, गृह सचिव- वेंकट विश्वनाथन और IB की कई टीमें भी जांच का हिस्सा बनी थी. जानकारी के अनुसार, चोरी की जांच का नेतृत्व  इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक भोलानाथ मलिक ने किया था. हालांकि आधिकारिक जांच में दरगाह के रखवाले और पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति सहित 3 लोगों की ओर इशारा किया गया था, लेकिन इस मामले को छुपाने की भी अफवाहें थीं. कुछ लोगों का मानना ​​था कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के घर की एक वृद्ध महिला को पवित्र अवशेष देखने का मौका देने के लिए चोरी का नाटक किया गया था.

चोरी को लेकर भारत सहित पाकिस्तान में भी हुआ था हंगामा 

पैगम्बर मोहम्मद साहब के बालों की चोरी का ये मुद्दा कश्मीर से जुड़ा था जिसके कारण पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी. वहां जिन्ना की मजार तक जुलूस निकाला गया था. पकिस्तान की सरकार ने इस घटना को भारत सरकार की साजिश करार दिया. जिसके कारण पाकिस्तान में दंगे भड़क गए. सैकड़ों लोग मारे गए. नतीजतन ये घटना पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन की एक और गवाह बनी.

नेहरू के स्वास्थ्य पर प्रभाव

हजरतबल दरगाह की घटना का जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा. वे पहले से ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव और 1962 के चीन युद्ध के बाद की स्थिति से जूझ रहे थे. कथित तौर पर इस घटना ने उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया और मई 1964 में उनका निधन हो गया.

