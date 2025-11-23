'सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए सीटें हों...', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम एडमिशन पर बवाल, बनी कमेटी

Jammu-Kashmir News: जम्मू के कई प्रमुख हिंदू धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने ट्रेड बॉडीज और प्रभावशाली स्थानीय समूहों के साथ मिलकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन किया है. यह समिति कारगिल युद्ध के वीर कर्नल सुखबीर सिंह मांकोटिया की अध्यक्षता में बनाई गई है. इसकी घोषणा सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान प्रश्नोतम दादीची ने की. बता दें कि समिति ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में मुस्लिम छात्रों को दिए गए प्रवेश रद्द करने के लिए एक संगठित अभियान शुरू करने की घोषणा की है.

समिति की मांग

समिति से जुड़े सदस्यों का कहना है कि यह मेडिकल संस्थान हिंदू श्रद्धालुओं के योगदान से स्थापित और संचालित होता है, इसलिए इसकी सीटें केवल हिंदू छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए. एक सदस्य के अनुसार उनका तर्क है कि जब संस्थान हिंदू भक्तों के धन से बना है, तो लाभ भी हिंदू समाज को मिलना चाहिए. समिति ने जल्द ही एक कोर कमेटी बनाने की भी घोषणा की है, ताकि इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके. इसको लेकर 'हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज' नाम के एक नारे की भी घोषणा की गई है.

भाजपा ने जताई आपत्ति

समिति के अलावा भाजपा की जम्मू-कश्मीर यूनिट ने भी SMVDIME में मुस्लिम छात्रों के प्रवेश पर आधिकारिक रूप से आपत्ति जताई है. यह आपत्ति रियासी जिले में इस मुद्दे पर कई दक्षिणपंथी समूहों की ओर से सड़क पर विरोध प्रदर्शन किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार 22 नवंबर 2025 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मामले पर सुधार के लिए कार्रवाई और प्रवेश मानदंडों की समीक्षा की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि SMVDIME में मुस्लिम छात्रों के प्रवेश को लेकर विवाद तब शुरु हुआ जब इंस्टीट्यूट की पहली MBBS सीट एलोकेशन लिस्ट में 2025-26 के शैक्षणिक साल के लिए 50 सीटों वाले पहले बैच में 42 मुस्लिम छात्र दिखाई दिए. इसको लेकर कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से फंड किए गए संस्थान को हिंदू प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए. साथ ही संस्था को कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन बनाने के लिए SMVDIME को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जाना चाहिए.