/जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म, सरकार का एक्शन शुरू, कोलकाता में 11 दंगाई अरेस्ट; स्टूडेंट्स बनकर पत्रकारों पर किया था हमला

Kolkata Police on violence during Kolkata student protest: धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर दिया जा रहा धरना शनिवार रात को खत्म हो गया. सरकार ने ऐसा करके युवाओं की मांग के आगे झुकने का संकेत दिया, लेकिन वह आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों पर नरम नहीं है. कोलकाता में 24 जुलाई को छात्रों की रैली के दौरान हुई हिंसक झड़पों और पत्रकारों पर हुए हमलों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कोलकाता पुलिस ने इस मामले में कुल 11 लोगों को लोगों को गिरफ्तार किया है. सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक भी छात्र नहीं है. पुलिस के मुताबिक, ये सभी पेशेवर उपद्रवी हैं, जिन्होंने छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और तोड़फोड़ की साजिश रची थी.
कोलकाता के एडिश्नल पुलिस कमिश्नर (अपराध) कुणाल अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को हुई हिंसा और पत्रकारों पर हुए बर्बर हमलों के सिलसिले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि इनमें से कोई भी छात्र नहीं है. ये सभी उपद्रवी और असामाजिक तत्व थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की रैली में शामिल हुए और वहां जानबूझकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया.
Kolkata Police has arrested 11 in connection with incident of violence during the students rally in Kolkata on 24th July.
Addl CP Crime Kunal Aggarwal says, "Total 11 accused were arrested in connection with violence yesterday & attacks on journalists. None of them are students.… pic.twitter.com/FpUJbGxkCS
— ANI (@ANI) July 25, 2026
उन्होंने बताया कि जांच में यह साफ कर दिया है कि इस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों की ओर से शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने और मीडियाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था. गिरफ्तार किए गए अधिकतर आरोपी एक समुदाय विशेष से संबंध रखते हैं. उनकी पहचान इरफान खुर्शीद (30), अरशद अली उर्फ साजिद (50), मोहम्मद मोइनुद्दीन (26), मोहम्मद आलमगीर उर्फ राजू (48), इमरान अहमद उर्फ गोपी (19), खालिद रजा उर्फ रिंकू (47), ज़मीर अहमद उर्फ मिंकू (42), मोहसिन खान (30), दीपक भौमिक उर्फ विकी (38), मोहम्मद आजाद और मोहम्मद अफरोज के रूप में हुई है.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुणाल अग्रवाल ने बताया कि हिंसा को अंजाम देने के बाद आरोपी शहर से फरार होने की कोशिश में थे. इनमें से दो मुख्य आरोपी, मोहम्मद आजाद और मोहम्मद अफरोज, पश्चिम बंगाल से बाहर भागने की फिराक में थे. हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के कारण उन्हें अंडाल के पास दुर्गापुर एक्सप्रेसवे से उस समय दबोच लिया गया, जब वे राज्य की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे.
बताते चलें कि कोलकाता में 24 जुलाई को हुए प्रोटेस्ट के दौरान कई पत्रकारों पर भी हमला किया गया था, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है. मीडियाकर्मियों पर हमले को प्रेस की आजादी और कानून व्यवस्था पर सीधा प्रहार मानते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा फैलाने और कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी 11 आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हिंसा के पीछे कोई गहरी साजिश या किसी संगठन का हाथ तो नहीं था. पुलिस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है.
बताते चलें कि दिल्ली में हुए सीजेपी के धरने के दौरान भी 20 जुलाई को बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी. जिसमें 118 पुलिसवाले घायल हो गए. मौके पर लगाए गए फेस रिकॉग्निशन कैमरों में करीब 400 से ज्यादा वांछित अपराधियों के चेहरे रिकॉर्ड हुए थे, जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए शामिल हुए थे. पुलिस अब ऐसे दंगाइयों की डिटेल जुटा रही है, जिससे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके.