/जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म, सरकार का एक्शन शुरू, कोलकाता में 11 दंगाई अरेस्ट; स्टूडेंट्स बनकर पत्रकारों पर किया था हमला

Kolkata Police on violence during Kolkata student protest: धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर दिया जा रहा धरना शनिवार रात को खत्म हो गया. सरकार ने ऐसा करके युवाओं की मांग के आगे झुकने का संकेत दिया, लेकिन वह आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों पर नरम नहीं है. कोलकाता में 24 जुलाई को छात्रों की रैली के दौरान हुई हिंसक झड़पों और पत्रकारों पर हुए हमलों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कोलकाता पुलिस ने इस मामले में कुल 11 लोगों को लोगों को गिरफ्तार किया है. सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक भी छात्र नहीं है. पुलिस के मुताबिक, ये सभी पेशेवर उपद्रवी हैं, जिन्होंने छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और तोड़फोड़ की साजिश रची थी.