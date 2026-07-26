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जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म, सरकार का एक्शन शुरू, कोलकाता में 11 दंगाई अरेस्ट; स्टूडेंट्स बनकर पत्रकारों पर किया था हमला

Kolkata student protest violence news update: जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म हो गया. इसके साथ ही दंगाइयों के खिलाफ सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है. पुलिस ने कोलकाता में 11 दंगाई अरेस्ट किए हैं, जो स्टूडेंट्स बनकर 24 जुलाई की रैली में शामिल हुए थे और सुनियोजित तरीके से पत्रकारों पर हमला किया था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 05:38 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:52 AM IST
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म, सरकार का एक्शन शुरू, कोलकाता में 11 दंगाई अरेस्ट; स्टूडेंट्स बनकर पत्रकारों पर किया था हमला

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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