लाल चौक से बदला कश्मीर का संदेश! 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारों के बीच PoK में जुल्म पर फूटा गुस्सा

कश्मीर घाटी के ऐतिहासिक घंटा घर जहां कबी पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बुलंद हुए और मांग हुई की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत कूटनीति के दुवार अंतरराष्ट्रीय समुधाई को पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगवाये.
फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि पीओके में हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ यूएनओ तहक़ीक़ात करे.
आज श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक क्लॉक टावर पर स्थानीय कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में आम नागरिकों की हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया.
ये प्रदर्शन PoK में चल रहे क्षेत्रीय विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों और मानवाधिकारों के उलंघन से बड़ी चिंताओं के बाद हुए.
प्रदर्शन करने वालों ने जिनमें टेरर विक्टिम और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शामिल थे ने कहा कि पीओके हो रही पुलिस की बर्बरता, इंटरनेट प्रतिबंध करने और पीओके में सुरक्षा बलों द्वारा निहत्थे नागरिकों की कथित हत्याओं की निंदा हो रही है.
ऐतिहासिक लाल चौक पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान "हिंदुस्तान ज़िंदाबाद" और "पाकिस्तान मुर्दाबाद" के नारे लगाए गए. कई प्रदर्शनकारियों ने माँग की भारत इस वक़्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके की आम जानता की जान बचाए वही कुछ ने माँग की भारत कूटनीति का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय समुधाई को मजबूर करे प्रतिबंध लगाने के लिए.
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तस्लीमा अख़्तर ने कहा “ हम मजबूर इसलिए हुवे सड़कों पर आने के लिए क्युकी हमारे लोगों को पीओके में बेगुनाह मारा जा रहा है यह मानव अधिकारों का गोर उलंघन है हम चाहते हैं पीओके में जुल्म बंध करने पर पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डाला जाए. उन्होंने ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके जो हमारा ही हिसा है और भारत का अभिन अंग है बहुत जल्द हमारे साथ मिल जाएगा”
प्रदर्शनकारी पीओके के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लाल चौक पर इकट्ठा होने से पहले सोनवार स्थित संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की लेकिन पोलो व्यू के पास तैनात सुरक्षा बलों ने मार्च करने वालों को रोका, उन्हें UN कार्यालय की ओर बढ़ने से रोक दिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के यह करवाई की गई लेकिन इन्होंने बाद में UN में मेमोरंडम पेश किया.
एडोवोकेट चौधरी असलम ने कहा “ हम मांग कर रहे हैं कि भारत कूटनीति ने पाकिस्तान पर दबाव बनाये और उस पर प्रतिबंध लगाए क्युकी वहाँ हमारे भाई बहनों का क़त्लेआम हो रहा है, हम भारत की सीमा उड़ी के रहने वाले हैं हमारे कई रिश्तेदार पीओके में रह रहे है जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं हम उनकी सलामती चाहते हैं.”