विरोध प्रदर्शन-जन आंदोलनों के पीछे किसका हाथ, कहां से हुई फंडिंग? अमित शाह का निर्देश स्टडी कर बनाओ SOP

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) को आजादी के बाद खासकर 1974 के बाद से देश में हुए विरोध-प्रदर्शनों और जन आंदोलन का विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले जनांदोलनों को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना है.
Amit Shah: केंद्रीय गृह अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि अगर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता. इस दौरा अमित शाह ने BPR&D को आदेश देते हुए कहा कि आजादी के बाद खासकर 1974 के बाद से देश के अंदर जितने भी विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन हुए हैं, उनका अध्ययन कराया जाए और यह पता लगाया जाए कि उन आंदोलनों के पीछे कौन लोग थे, आंदोलन के कारण क्या थे और उन्हें किसने फंडिंग की थी. इसके अलावा उन आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शन का नतीजा क्या रहा. इसका मकसद भविष्य में होने वाले जन आंदोलनों को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना है.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन- 2025 में ये निर्देश दिए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को उन विरोध प्रदर्शनों के कारणों, तरीकों और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है.
BPR&D करेगी पुरान जन आंदोलनों का अध्ययन
रिपोर्ट के मुताबिक, यह निर्देश भी दिया गया है कि भविष्य में होने वाले स्वार्थों के कारण अगर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे रोकने के लिए क्या मानक होने चाहिए, इसे भी इस अध्ययन परिणामों के आधार पर तैयार किया जाए. रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्री के निर्देशों के बाद BPR&D एक टीम गठित करने की प्रक्रिया में है जो राज्यों के पुलिस विभागों के साथ मिलकर पुराने केसों का अध्ययन करेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को ED, FIUIND और CBDT जैसी वित्तीय जांच एजेंसियों को भी ऐसे आंदोलनों के वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए शामिल करने को कहा है. इसके अलावा आतंकी फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, इन संस्थाओं को वित्तीय अनियमितताओं के विश्लेषण के माध्यम से अज्ञात आतंकी नेटवर्क, उनके संबंधों और इरादों की पहचान करने के लिए एक SOP विकसित करने को कहा गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को विभिन्न धार्मिक जन सभाओं पर भी केस स्टडी करने के लिए राज्य पुलिस विभागों के साथ समन्वय करने को कहा है ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं के कारणों को समझा जा सके और ऐसे समारोहों की निगरानी और नियमन के लिए भी एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा सके. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह ने NIA, BSF और NCB से पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद और सामान्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए भी अलग-अलग मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा है.
